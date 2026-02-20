Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ледокол Varma к настоящему времени обслужил 81 судно 2 647

Наша Латвия
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ледокол Varma к настоящему времени обслужил 81 судно
ФОТО: LETA

Ледокол "Varma", который 4 февраля этого года вышел на работу в Рижский залив, к настоящему времени обслужил 81 судно — сопровождая их в пути и освобождая застрявшие во льду суда, сообщили агентству ЛЕТА в Управлении Рижского свободного порта.

Самая длинная караванная колонна судов в этом сезоне, которую "Varma" провел через залив, состояла из 11 судов.

В порту сообщили, что ледокол активно работает в заливе уже 15 дней. Он действует десятидневными циклами, каждые десять дней возвращаясь в порт для пополнения запасов.

Прогнозируется, что работа в море может продолжаться еще примерно месяц, однако существует вероятность усложнения ситуации, поскольку с наступлением более теплой погоды тающий лед начинает перемещаться. Например, зимой 2018 года, которая была более мягкой, "Varma" работал в море с 24 февраля по 3 апреля.

В настоящее время ледоколу "Varma" в Рижском заливе приходится сталкиваться с особенно сложными условиями. По словам представителей управления, столь суровых ледовых условий в заливе не наблюдалось последние 15 лет — это отмечают и коллеги из государственного флота Эстонии. В то же время наибольшим вызовом в море является ветер, способствующий перемещению льда и образованию торосов, преодоление которых создает дополнительную нагрузку, при этом ледовая обстановка меняется буквально каждый час, поэтому маршрут судов корректируется в соответствии с условиями во льдах залива.

В управлении добавили, что для поддержания судна в рабочем состоянии порт проделал значительную работу, чтобы построенный в 1968 году корабль находился в наилучшей технической форме, однако наблюдаются и технические проблемы, характерные для его возраста. Несмотря на серьезную нагрузку, экипаж способен решать технические задачи, подчеркнули в управлении.

Ранее сообщалось, что в акватории порта ледокольные работы выполняет многофункциональное судно ледового класса "Laura", принадлежащее дочернему предприятию Управления Рижского свободного порта ООО "LVR flote". Когда же зимние морозы формируют лед в морском заливе, в работу вступает "Varma".

В предыдущий раз "Varma" выходил на ледокольную миссию зимой 2018 года. Содержание судна требует работы в течение всего года, и хотя в предыдущие зимы оно не выходило на ледокольные работы, пробные рейсы и проверки механизмов проводятся регулярно, ранее поясняли в управлении.

Согласно информации на сайте "LVR flote", ледокол "Varma" построен в 1968 году. Его длина составляет 84,1 метра, ширина — 21,2 метра.

В Рижском свободном порту в 2025 году было перевалено 16,749 млн тонн грузов, что на 7,3% меньше, чем в 2024 году.

Рижский порт по объему перевалки грузов является крупнейшим портом Латвии.

Читайте нас также:
#судоходство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • А
    Антимонетарист
    20-го февраля

    Ледокол служил президенту Финляндии. Там даже ракеты стояли! Но финны народ способный. Построили себе новенький. А вот это старье становится обслуживать сложно. Так со всякой техникой, которой более 30 лет, а тут уже почти 60! Как правило железо держит. Но вот с электроникой проблема! Замены ей больше нет. Но погоняя льдины Варма заработает средств и всё можно переделать.

    3
    2
  • I
    Inga
    20-го февраля

    экипажу не очень,вредно им

    1
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как в этом году подать годовую декларацию о доходах? Разъясняет гендиректор СГД
Изображение к статье: «Здравоохранение в Латвии доведено до какой-то новой низшей точки!»
Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
3
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео