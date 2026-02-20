Ледокол "Varma", который 4 февраля этого года вышел на работу в Рижский залив, к настоящему времени обслужил 81 судно — сопровождая их в пути и освобождая застрявшие во льду суда, сообщили агентству ЛЕТА в Управлении Рижского свободного порта.

Самая длинная караванная колонна судов в этом сезоне, которую "Varma" провел через залив, состояла из 11 судов.

В порту сообщили, что ледокол активно работает в заливе уже 15 дней. Он действует десятидневными циклами, каждые десять дней возвращаясь в порт для пополнения запасов.

Прогнозируется, что работа в море может продолжаться еще примерно месяц, однако существует вероятность усложнения ситуации, поскольку с наступлением более теплой погоды тающий лед начинает перемещаться. Например, зимой 2018 года, которая была более мягкой, "Varma" работал в море с 24 февраля по 3 апреля.

В настоящее время ледоколу "Varma" в Рижском заливе приходится сталкиваться с особенно сложными условиями. По словам представителей управления, столь суровых ледовых условий в заливе не наблюдалось последние 15 лет — это отмечают и коллеги из государственного флота Эстонии. В то же время наибольшим вызовом в море является ветер, способствующий перемещению льда и образованию торосов, преодоление которых создает дополнительную нагрузку, при этом ледовая обстановка меняется буквально каждый час, поэтому маршрут судов корректируется в соответствии с условиями во льдах залива.

В управлении добавили, что для поддержания судна в рабочем состоянии порт проделал значительную работу, чтобы построенный в 1968 году корабль находился в наилучшей технической форме, однако наблюдаются и технические проблемы, характерные для его возраста. Несмотря на серьезную нагрузку, экипаж способен решать технические задачи, подчеркнули в управлении.

Ранее сообщалось, что в акватории порта ледокольные работы выполняет многофункциональное судно ледового класса "Laura", принадлежащее дочернему предприятию Управления Рижского свободного порта ООО "LVR flote". Когда же зимние морозы формируют лед в морском заливе, в работу вступает "Varma".

В предыдущий раз "Varma" выходил на ледокольную миссию зимой 2018 года. Содержание судна требует работы в течение всего года, и хотя в предыдущие зимы оно не выходило на ледокольные работы, пробные рейсы и проверки механизмов проводятся регулярно, ранее поясняли в управлении.

Согласно информации на сайте "LVR flote", ледокол "Varma" построен в 1968 году. Его длина составляет 84,1 метра, ширина — 21,2 метра.

В Рижском свободном порту в 2025 году было перевалено 16,749 млн тонн грузов, что на 7,3% меньше, чем в 2024 году.

Рижский порт по объему перевалки грузов является крупнейшим портом Латвии.