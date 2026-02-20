Baltijas balss logotype
Каллас раскрыла планы ЕС на 23 февраля 3 2629

В мире
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Каллас раскрыла планы ЕС на 23 февраля
ФОТО: Global Look Press

Каллас заявила, что страны ЕС примут 20-й пакет санкций против РФ 23 февраля.

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила уверенность, что страны ЕС утвердят новый пакет санкций против России 23 февраля.

«В понедельник мы примем 20-й пакет санкций против России», — раскрыла она планы организации.

Ранее стало известно, что странам ЕС на встрече, состоявшейся 20 февраля, не удалось согласовать новый пакет санкций против России.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета антироссийских санкций и призвала Евросоюз оперативно утвердить его. 20-й пакет санкций, по словам чиновницы, затронет энергетику, финансовые услуги и торговлю.

#санкции #торговля #энергетика #Еврокомиссия #Урсула Фон Дер Ляйен #Кая Каллас #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3

Оставить комментарий

(3)
  • З
    Злой
    20-го февраля

    Главное чтобы Путин не пустил западные компании обратно на российский рынок!

    9
    1
  • EB
    Emigrants Berzins
    20-го февраля

    Мне сдаётся, что все эти пакеты не против России, а против самого ЕС.

    32
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го февраля

    Ну вот, а говорили что не будут отмечать День Советской армии и Военно-морского флота.

    71
    1
