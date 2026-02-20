Каллас заявила, что страны ЕС примут 20-й пакет санкций против РФ 23 февраля.

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила уверенность, что страны ЕС утвердят новый пакет санкций против России 23 февраля.

«В понедельник мы примем 20-й пакет санкций против России», — раскрыла она планы организации.

Ранее стало известно, что странам ЕС на встрече, состоявшейся 20 февраля, не удалось согласовать новый пакет санкций против России.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета антироссийских санкций и призвала Евросоюз оперативно утвердить его. 20-й пакет санкций, по словам чиновницы, затронет энергетику, финансовые услуги и торговлю.