«Некоторое время назад на страницах ваш портал поднял вопрос о сомнительном «искусстве» на фонарных столбах, трансформаторных шкафах и т. д. Речь шла о наклейках, рекламе, карикатурах или просто странных изображениях.

Все это создает ужасный вид, но почему-то на это никак не реагируют. Почему городские службы не обращают внимания на это уродство?! Читатель bb.lv»

Полиция не успевает

Иева Лукажа-Апалупа, главный специалист по коммуникации Рижской полиции самоуправления:

Полиция рассматривает каждый случай индивидуально, поскольку размещение наклеек может квалифицироваться как несогласованное размещение рекламы, так и умышленное повреждение имущества.

Например, если человек разместил наклейки, указывающие на событие, в конкретном месте и в конкретное время без согласования, Рижская полиция самоуправления на основании Обязательных Правил РД № РД-23-201-сн «О порядке размещения рекламы, рекламных объектов и других информационных материалов и использования афиш и стендов в Риге», имеет право возбудить административное дело.

За подобные нарушения физические лица могут получить предупреждение или штраф в размере от 20 до 350 евро, а юридические лица – предупреждение или штраф в размере от 100 до 1400 евро. О таких случаях можно сообщить в Рижскую полицию самоуправления через мобильное приложение или отправив заявление.

Учитывая большое количество обращений, полиция не может обследовать упомянутые объекты инфраструктуры, но если жители обращаются к нам с заявлением или сообщают о таких наклейках в мобильном приложении, мы можем отреагировать на полученную информацию - выехать по конкретному адресу и оценить, есть ли там видимые нарушения.

В свою очередь, если владелец имущества (светофора, столба, распределительного щита или другого объекта) обращается в Государственную полицию с заявлением об умышленном повреждении имущества, Государственная полиция, оценив обстоятельства, имеет право возбудить уголовное дело в соответствии со статьей 185, ч.1 Уголовного закона.