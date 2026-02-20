Baltijas balss logotype
Израильские F-35I готовы бомбить Иран без дозаправки 1 1602

В мире
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кадр: Jet Insight / YouTube

Кадр: Jet Insight / YouTube

Израиль увеличил дальность полета своих истребителей пятого поколения F-35I без ущерба для их малозаметности, пишет журнал The National Interest (TNI).

Как рассказал в интервью газете Israel Hayom посол Израиля в США Йехиэль Лейтер, израильская сторона разработала подвесные топливные баки, которые увеличивают дальность полета самолета без ущерба для его малозаметности, а также добавила возможность установки четырех дополнительных ракет на крылья. Подробностей о конструкции новых топливных баков дипломат не рассказал.

TNI напоминает, что Израиль уже несколько лет разрабатывал топливные баки, увеличивающие дальность полета F-35I, что позволило бы «истребителю пятого поколения наносить удары по целям в Иране без дозаправки в воздухе». Издание предполагает, что для этого F-35I могли оснастить конформными баками, которые бы сливались с конструкцией самолета, сохраняя его радиолокационную малозаметность.

В июне 2022 года портал The Drive, ссылаясь на публикацию израильской прессы, утверждал, что Израиль увеличил дальность полета своих истребителей пятого поколения F-35I Adir, в результате чего они смогут достичь Ирана без дозаправки.

Базовая дальность F-35I без дозаправки в воздухе составляет чуть более 650 морских миль (1200 километров).

#Иран #Израиль
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    20-го февраля

    Пишут,что Китай доставил в Иран средства РЭБ как раз с этим типом самолётов. Так что может с дополнительными баками израильские самолёты и взорваться погромче.Может даже до Сейма звук долетит.😀🔥

    3
    7

