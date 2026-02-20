В ЮАР объявили о внесении очередных изменений в географические названия на территории страны. Министр спорта, искусства и культуры Гейтон Маккензи одобрил смену названия для 21 населённого пункта. Изменения названий городов, улиц, регионов и даже страны — одна из самых постоянных тем в пост-апартеидный период жизни ЮАР.

Самым громким изменением в рамках текущего пересмотра станет переименование двух городов в Восточно-Капской провинции: Ист-Лондон сменит название на КуГомпо-Сити, а Грааф-Рейнет, четвёртый по старшинству город страны, основанный в 1786 году и носивший имя тогдашнего губернатора и его супруги, получит имя революционера и политика Роберта Собукве — одного из самых известных борцов с апартеидом. Помимо этого, города Абердин, Адендорп и Ниу-Бетседа станут называться Ксамдебу, КваМсеки Бишоп Лимба и КваНоэлени соответственно.

По словам министра Маккензи, всего в 2025 году было подано 104 заявки на изменение географических названий, причём подавляющее большинство из них поступило из провинции Квазулу-Натал. Изменено может быть и само название провинции — именно такое предложение озвучил правитель зулусов Мисузулу КаЗвелитини, выступая на 147-й церемонии в память о битве при Изандлване. По его словам, название провинции следует сократить до «Квазулу», поскольку «Натал» было навязано в ходе колонизации этих территорий.

С 1994 года в ЮАР было официально переименовано более 1 500 географических объектов, включая не только населённые пункты, но и, например, аэропорты, реки, горы и даже дороги. Большинство изменений произошло в Квазулу-Натале и Восточно-Капской провинции, на долю которых пришлось 362 и 312 переименований.

Самое громкое предложение на эту тему в 2025 году выдвинула партия «African Transformation Movement», деятельность которой связывают в том числе со скандальным экс-президентом страны Джейкобом Зумой. Активисты партии стали авторами кампании по смене названия самой Южно-Африканской Республики. Согласно их предложению, название страны должно было быть изменено на «Республика Азания», поскольку «в эпоху борьбы с режимом апартеида именно это название фигурировало как истинное название страны».

Однако и эта попытка «деколонизации» встретила изрядную долю критики: утверждается, что между коренными жителями ЮАР и «Азанией» нет никакой связи, а само слово употреблялось к самым разным регионам в восточной Африке и нередко ассоциируется с историей работорговли.

Кроме того, критики утверждают, что многие из переименований носят исключительно политический характер, не отражают мнения всех жителей и могут не только привести к негативным экономическим последствиям, но и усугубить и без того сложную ситуацию в обществе страны, поскольку протесты на тему изменений имеют прежде всего яркую политическую окраску.

Несмотря на активный пересмотр названий, эти процессы далеко не всегда заканчиваются успехом: пожалуй, самым ярким примером здесь служит история попыток изменения названия административной столицы страны, Претории. Ещё в мае 2005 года Южноафриканский совет географических названий (SAGNC) официально одобрил изменение названия «Претории» на «Цване», однако правительство приостановило данный процесс, взяв дополнительное время на изучение вопроса на фоне резкой общественной критики на данную тему. Спустя 20 лет Претория всё ещё сохраняет своё название и, похоже, не следует ожидать перемен на этот счёт.