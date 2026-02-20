Baltijas balss logotype
Что произойдет, если не предпринимать меры по борьбе с вредителями на даче? 0 128

Дом и сад
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что произойдет, если не предпринимать меры по борьбе с вредителями на даче?

Многие садоводы связывают свои неудачи с поражением овощных культур вредителями и болезнями, направляя усилия на их уничтожение с помощью ядохимикатов.

 

Согласно статистическим данным, отсутствие специальных мер по борьбе с вредителями и болезнями может привести к потерям урожая от посева до переработки или потребления овощной продукции в диапазоне 25-50%. В то время как применение интегрированных систем защиты растений с активным использованием пестицидов снижает уровень потерь до 25-35%.

Очевидно, что на этом пути не найдено кардинального решения проблемы борьбы с вредителями и болезнями. Также ясно, что такой подход приводит к ухудшению качества овощной продукции из-за накопления в ней остаточных количеств пестицидов, а также к негативному воздействию на окружающую среду — почву, воду и воздух. Владельцы небольших земельных участков, на которых они выращивают овощи, не могут позволить себе загрязнение своей земли. Здесь необходимы новые подходы и решения.

Практика показывает, что на узких грядах овощи значительно реже поражаются болезнями и вредителями, чем при традиционном любительском овощеводстве. В большинстве случаев посадки можно защитить без применения ядохимикатов. Причина проста: растения, получающие полноценное сбалансированное питание и достаточное количество воды, а также обладающие благодаря широким дорожкам большим доступом к солнечному свету, воздуху и жизненному пространству, имеют повышенный иммунитет, что, в свою очередь, увеличивает их устойчивость к инфекциям и вредителям. Не менее важным фактором является отсутствие сорняков, которые ослабляют овощные культуры, создают условия для размножения вредителей и часто являются носителями болезнетворных агентов.

