Верховный суд США: президент Трамп нарушил закон 0 285

В мире
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Верховный суд США: президент Трамп нарушил закон
ФОТО: Global Look Press

Верховный суд США постановил, что президент Дональд Трамп нарушил федеральный закон, когда в одностороннем порядке ввел пошлины в отношении большинства стран мира. Суд согласился с тем, что пошлины превышают рамки закона. За это решение проголосовали шесть судей, трое выступили против, сообщает CNN 20 февраля.

«Президент утверждает, что обладает чрезвычайными полномочиями, чтобы в одностороннем порядке вводить тарифы неограниченного размера, срока действия и объема», — заявил председатель Верховного суда Джон Робертс, выступая от имени судей, цитирует "Медуза".

Однако, по его словам, президент должен был получить разрешение от конгресса на введение пошлин. Чрезвычайные полномочия, на которые пытался опираться Трамп, по мнению суда, не соответствуют требованиям закона.

Трамп назвал решение Верховного суда «позором», утверждают источники CNN. По их словам, во время завтрака с губернаторами в Белом доме он заявил, что у него есть запасной план.

Дональд Трамп объявил в апреле 2025 года, что вводит торговые пошлины в отношении 180 государств и территорий. Он дал странам три месяца на то, чтобы провести с США переговоры и заключить новые торговые соглашения. На эти три месяца для всех стран ввели временную ставку в 10%. Позже переговорный процесс продлили. Указ о пошлинах вступил в силу в августе. Размер уточненных пошлин составил от 10% до 41%, их ввели для 69 стран.

Ранее различные суды в США постановили, что Трамп превысил свои полномочия, введя пошлины в соответствии с законом, предназначенным для использования только в случае национальных чрезвычайных ситуаций. Администрация Трампа подала апелляцию в Верховный суд после того, как апелляционный суд США и окружной судья Рудольф Контрерас из Вашингтона вынесли решение не в пользу Белого дома, пишет Reuters.

#США #мировая экономика #Дональд Трамп #торговля #тарифы #политика
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
