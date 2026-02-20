В современном языке выражение «играть в бирюльки» ассоциируется с бесполезным занятием. Однако это не всегда было так. На протяжении многих веков как дети, так и взрослые с увлечением принимали участие в этой игре, развивающей терпение, ловкость и глазомер. Бирюльками назывались миниатюрные деревянные игрушки, выполненные в виде различных предметов кухонной утвари, которые хранились в специальных коробах-укладках, также выточенных из дерева и имеющих форму яблока, груши или репы. В каждую из таких коробок обычно помещалось 32 бирюльки.

Перед началом игры их высыпали на стол в виде кучки, и участники по очереди с помощью маленького крючка, сделанного из струны балалайки, извлекали бирюльки, стараясь не задеть остальные. Если пирамидка сдвигалась, игра начиналась заново. Настоящий «бирюличный бум», включая Москву и Петербург, пришелся на вторую половину XIX века.

Эта детская игра привлекала даже весьма серьезных и деловых людей, включая представителей высшего общества. Бирюльки продавались в кондитерских в качестве приятного сюрприза, помещая их в коробки с конфетами, а крошечные игрушки-бирюльки, вложенные в шоколадные рождественские украшения, дарили на Рождество.