Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Из чего изготавливались бирюльки? 0 164

Дом и сад
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Из чего изготавливались бирюльки?

Чаще всего из дерева или кости.

 

В современном языке выражение «играть в бирюльки» ассоциируется с бесполезным занятием. Однако это не всегда было так. На протяжении многих веков как дети, так и взрослые с увлечением принимали участие в этой игре, развивающей терпение, ловкость и глазомер. Бирюльками назывались миниатюрные деревянные игрушки, выполненные в виде различных предметов кухонной утвари, которые хранились в специальных коробах-укладках, также выточенных из дерева и имеющих форму яблока, груши или репы. В каждую из таких коробок обычно помещалось 32 бирюльки.

Перед началом игры их высыпали на стол в виде кучки, и участники по очереди с помощью маленького крючка, сделанного из струны балалайки, извлекали бирюльки, стараясь не задеть остальные. Если пирамидка сдвигалась, игра начиналась заново. Настоящий «бирюличный бум», включая Москву и Петербург, пришелся на вторую половину XIX века.

Эта детская игра привлекала даже весьма серьезных и деловых людей, включая представителей высшего общества. Бирюльки продавались в кондитерских в качестве приятного сюрприза, помещая их в коробки с конфетами, а крошечные игрушки-бирюльки, вложенные в шоколадные рождественские украшения, дарили на Рождество.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Можно ли использовать жидкое мыло для мытья посуды?
Изображение к статье: Мартынов день: что нельзя делать 26 февраля и как провести этот день
Изображение к статье: Как правильно ухаживать за «денежным деревом» в домашних условиях?
Изображение к статье: Способна ли ванна устранить «старческий» запах?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео