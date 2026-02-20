Baltijas balss logotype
Почему кошки любят грызть пластиковые предметы и как отучить их от этого

Дата публикации: 20.02.2026
Некоторые кошки проявляют интерес к жеванию пластиковых вещей в доме: от пакетов и упаковок до соломинок и жалюзи. Это поведение может быть опасным, так как питомец может подавиться. Но что же заставляет их это делать? Действительно ли пластик так привлекателен и вкусен?

 

Кошки жуют наушники и играют с пакетами? Рассмотрим причины такого поведения.

По данным Mental Floss, основной причиной является то, что кошки находят пакеты аппетитными. На пластиковых пакетах, которые можно купить в магазинах, часто остаются остатки запаха и даже вкуса еды. Кроме того, кукурузный крахмал и желатин, добавляемые в пакеты для их биоразлагаемости, также привлекают питомцев.

Однако не только вкус пластика интересует животных. Пластиковые пакеты дарят кошкам и другие тактильные удовольствия, такие как приятный шорох и гладкая поверхность, которую приятно трогать лапами.

Если кошка жует пластиковые предметы, которые не имеют вкуса, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Состояние, при котором питомец начинает поедать несъедобные вещи, называется пика.

Это может быть связано с заболеваниями зубов, нехваткой питательных веществ, опухолями головного мозга или желудочно-кишечными расстройствами. Напряженные отношения с другими питомцами или людьми в доме, а также недостаток времени для игр могут заставлять кошек вести себя неестественно, чтобы справиться со стрессом. При частом проявлении пики следует обратиться к ветеринару.

Даже если у питомца нет явных проблем со здоровьем, позволять ему жевать пластик нельзя. Проглатывание пластиковых предметов может привести к заболеваниям желудка или его закупорке, а также к риску удушья.

Эксперты рекомендуют ограничить доступ кошки к пластиковым предметам — например, выбрасывать или прятать все пакеты. Можно заменить пластик на игрушки или кошачью траву. В крайних случаях поможет применение специального спрея с горьким вкусом на тех предметах, которые питомец часто жует.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
