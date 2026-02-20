Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Комары как переносчики инфекций: причины их опасности 0 81

В мире животных
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Комары как переносчики инфекций: причины их опасности

Вирус Зика, малярия, лихорадка денге, вирус лихорадки Западного Нила — это лишь небольшая часть патогенов, которые переносят комары. Почему именно эти насекомые представляют такую угрозу для здоровья человека?

 

«Кровопийцы» создают множество проблем для людей: их укусы могут быть весьма болезненными, а также они способны переносить ряд опасных заболеваний. Как же это происходит?

Комары размножаются с удивительной быстротой, а их укусы зачастую остаются незамеченными. Эти насекомые могут передавать множество смертельно опасных для человека патогенов. Но что делает их такими эффективными переносчиками? Ответ кроется в том, что комары питаются кровью других существ.

Пока они пьют кровь, они также поглощают и бактерии, находящиеся в ней. В процессе укуса их хоботок контактирует с кровью жертвы, что позволяет им передавать патогены. Кроме того, комары способны преодолевать значительные расстояния за короткое время, распространяя вместе с собой инфекции.

Только самки комаров питаются кровью, чтобы обеспечить своих потомков необходимыми питательными веществами. Некоторые из этих насекомых научились кусать животных так, что жертва не ощущает укус сразу, благодаря специальным веществам в их слюне. Хотя комары живут недолго, они могут успеть укусить несколько особей, перенося патогены от одной жертвы к другой.

Многие патогены, которые переносят комары, не представляют угрозы для самих насекомых, но могут быть смертельно опасны для млекопитающих. С течением времени древние и эндемичные патогены, переносимые комарами, начинают мутировать и становятся все более опасными. Эти насекомые способны разносить инфекции на большие расстояния, в результате чего болезни подхватывают сотни, а затем и тысячи людей.

Конечно, комары не выживают в любых климатических условиях. Для тех, кто обычно переносит опасные инфекции, страны с умеренным климатом слишком холодны, поэтому они предпочитают более теплые регионы. Однако изменение климата и повышение средней температуры на планете расширяют их ареал обитания: например, в начале XXI века в США было зарегистрировано всего 28 случаев заражения вирусом Чикунгунья, а в 2014 году число заболевших возросло до 2811 человек.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему у кошек наблюдаются залысины на ушах?
Изображение к статье: Розовый слон: познакомьтесь с самым необычным детенышем Африки
Изображение к статье: Почему некоторые кошки не мурлыкают
Изображение к статье: Тайна природы: почему обезьяны не становятся людьми

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
4
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео