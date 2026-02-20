Baltijas balss logotype
Венгрия заблокировала крупный кредит ЕС для Украины 2 930

В мире
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Венгрия заблокировала крупный кредит ЕС для Украины
ФОТО: Unsplash

FT: Венгрия заблокировала выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро.

Венгрия заблокировала выделение Украине кредита Европейского союза (ЕС) в размере 90 миллиардов евро. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, постоянный представитель Венгрии при ЕС выступил против выдачи Киеву финансовых средств 20 февраля, что привело к отмене этого решения из-за отсутствия необходимого единогласия.

11 февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европарламент одобрил выделение Украине дополнительного кредита на сумму 90 миллиардов евро.

По словам главы ЕК, сильная Украина делает Европу более безопасной. Она отметила, что выделенные Киеву деньги обеспечат продолжение работы основных государственных служб, а также сохранение обороноспособности страны.

#Украина #финансы #Урсула Фон Дер Ляйен #политика #Венгрия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • З
    Злой
    20-го февраля

    Молодцы!

    26
    1
  • EB
    Emigrants Berzins
    Злой
    20-го февраля

    Эт' ненадолго. Орбану уже лапти сплели и через полтора месяца Венгрия присоединится к коллективно евро-шизофрении.

    5
    8

