Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Магазин по торговле поношенной одеждой продан за 1,2 млрд долларов 0 639

Бизнес
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Магазин по торговле поношенной одеждой продан за 1,2 млрд долларов

Онлайн-гигант eBay объявил о покупке платформы по перепродаже одежды Depop у компании Etsy за $1,2 млрд, сообщает Associated Press.

Сделка проходит на фоне роста рынка секонд-хенд товаров, который привлекает покупателей более низкими ценами и возможностью выбирать уникальные вещи, а также соответствует тренду на сокращение отходов.

Генеральный директор eBay Джейми Яннон заявил, что покупка позволит компании укрепить позиции среди молодой аудитории. "Мы уверены, что в составе eBay Depop окажется в еще более выгодном положении для долгосрочного роста, получив преимущества от нашего масштаба, взаимодополняющих предложений и операционных возможностей", - сказал он.

По состоянию на 31 декабря 2025 года Depop насчитывал 7 млн активных покупателей, почти 90% которых младше 34 лет, и более 3 млн активных продавцов. Платформа была основана в 2011 году и пять лет назад перешла под контроль Etsy, заплатившей за неё $1,6 млрд.

Вырученные средства Etsy намерена направить на корпоративные цели, включая выкуп акций и развитие основного маркетплейса. Транзакция, одобренная советами директоров обеих компаний, должна быть закрыта во втором квартале 2026 года.

Depop сохранит бренд, платформу и корпоративную культуру, отметили компании.

Читайте нас также:
#торговля #сделка #одежда #секонд-хенд
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Недельная поездка в Барселону станет дороже на 100 евро: Каталония повысила туристический сбор
Изображение к статье: Джордж Вашингтон по-прежнему взирает с баксов. Иконка видео
Изображение к статье: Каникулы - это веселье и покупки. Иконка видео
Изображение к статье: Rietumu Banka внедрил Apple Pay

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео