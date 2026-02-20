Baltijas balss logotype
«Эстетический элемент»: зачем курам и петухам нужен гребень на голове? 0 110

В мире животных
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Эстетический элемент»: зачем курам и петухам нужен гребень на голове?

Гребень придаёт этим птицам привлекательность. По его размеру можно различить самку и самца. Но в чём же заключается истинная причина появления таких украшений у кур и петухов в процессе эволюции?

 

У многих видов птиц можно наблюдать наличие уникальных украшений, возникших в результате эволюции. У одних это может быть яркий хвост, у других — хохолок на голове. Эти особенности делают каждую разновидность животных неповторимой, позволяя выделяться среди прочих. Однако такие украшения иногда становятся причиной проблем, поскольку яркие цвета хвоста или наросты на голове делают птиц более заметными для хищников.

Несмотря на риски, отсутствие таких характеристик может представлять ещё большую опасность для животных — это затрудняет поиск партнёра. Считается, что яркие гребни и хвосты служат для привлечения внимания самок. Чем более привлекателен самец, тем больше вероятность, что самка выберет его для спаривания с целью получения более качественного потомства. Этот процесс называется половым отбором.

Эту теорию выдвинул ещё Чарльз Дарвин, полагая, что половой отбор является частью естественного отбора. Однако более поздние исследования показали, что у кур и петухов ситуация более сложная. Гребень не только демонстрирует привлекательность самца для самки, но и отражает его здоровье. Учёные выяснили, что у здоровых петухов гребень крупный и яркий, в то время как у больных птиц он становится меньше и тусклее.

Возможно, аналогичные свойства присущи и другим птицам. Если это так, то украшения на теле животных служат не только для эстетики, но и для демонстрации состояния здоровья самца. С точки зрения эволюции, самкам выгоднее выбирать здорового партнёра.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
