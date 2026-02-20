Baltijas balss logotype
Сын Шепелева идеален с папой, но меняется при маме — откровение ведущего 1 411

Люблю!
Дата публикации: 20.02.2026
womanhit
Изображение к статье: Сын Шепелева идеален с папой, но меняется при маме — откровение ведущего
ФОТО: Instagram

Дмитрий Шепелев поделился в соцсетях забавным наблюдением: один на один с младшим сыном они отлично ладят, но стоит появиться матери — ребенок меняется до неузнаваемости.

«Я же был хорошим»: Шепелев недоумевает по поводу воспитания сына По его словам, когда они проводят время вдвоем с сыном — Тихон идеальный ребенок. Сам ест, одевается, чистит зубы, играет в настолки и с удовольствием читает с папой книжки. Однако все резко меняется, едва в комнате появляется мама. Тогда начинают звучать капризы и недовольства: еда невкусная, одежда неудобная, папа снова строгий... «За что? Я же пять минут назад был хорошим», — недоумевает Дмитрий.

Как примерный отец, Шепелев читает умные книги по воспитанию детей. Так, из одной из них ведущий узнал, что общество двоих родителей — это уже «социум» для ребенка, место, где приходится доказывать свою позицию, устанавливать границы, проверяя правила поведения. Зато рядом с одним родителем ребенок расслабляется, ощущая себя в безопасности.

Получается, если чадо ведет себя идеально, оставаясь наедине с одним родителем, но моментально становится маленьким бунтарем при появлении второго — это вовсе не признак плохого воспитания. Напротив, это можно считать комплиментом вашей паре, считает Шепелев.

Теперь отец спокойно воспринимает детские слезы и капризы, зная, что это лишь часть игры, устроенной сыном специально ради проверки границ дозволенного.

#семья #отношения #воспитание #знаменитости #психология #дети
(1)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    20-го февраля

    Его мама умерла, а это мачеха.По отношению к ребенку и его дедушке и бабушке Шепелев нехороший человек .Это те люди которые искренне любят своего внука как частичку дочери.

    2
    4

