Дмитрий Шепелев поделился в соцсетях забавным наблюдением: один на один с младшим сыном они отлично ладят, но стоит появиться матери — ребенок меняется до неузнаваемости.

«Я же был хорошим»: Шепелев недоумевает по поводу воспитания сына По его словам, когда они проводят время вдвоем с сыном — Тихон идеальный ребенок. Сам ест, одевается, чистит зубы, играет в настолки и с удовольствием читает с папой книжки. Однако все резко меняется, едва в комнате появляется мама. Тогда начинают звучать капризы и недовольства: еда невкусная, одежда неудобная, папа снова строгий... «За что? Я же пять минут назад был хорошим», — недоумевает Дмитрий.

Как примерный отец, Шепелев читает умные книги по воспитанию детей. Так, из одной из них ведущий узнал, что общество двоих родителей — это уже «социум» для ребенка, место, где приходится доказывать свою позицию, устанавливать границы, проверяя правила поведения. Зато рядом с одним родителем ребенок расслабляется, ощущая себя в безопасности.

Получается, если чадо ведет себя идеально, оставаясь наедине с одним родителем, но моментально становится маленьким бунтарем при появлении второго — это вовсе не признак плохого воспитания. Напротив, это можно считать комплиментом вашей паре, считает Шепелев.

Теперь отец спокойно воспринимает детские слезы и капризы, зная, что это лишь часть игры, устроенной сыном специально ради проверки границ дозволенного.