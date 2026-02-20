Собаки — преданные и чувствительные «друзья человека». Недавние исследования показали, что они могут быть ближе к людям, чем считалось ранее. Оказалось, что эти животные, как и мы, способны осознавать себя как отдельные сущности в окружающем мире.

В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, ученые предложили 32 дрессированным собакам задачу «тело как препятствие». В ходе эксперимента животные должны были поднять игрушку и передать ее хозяину, находясь на небольшом коврике, к которому была прикреплена игрушка. Чтобы забрать ее, собаке необходимо было покинуть коврик, так как ее тело мешало это сделать.

Аналогичные тесты ранее проходили обезьяны и мыши, однако собаки участвовали в этом эксперименте впервые.

Результаты показали, что собаки чаще и быстрее покидали коврик, когда игрушка была прикреплена к нему, а не к земле (это использовалось для сравнения). Это свидетельствует о том, что собаки осознавали свое тело как препятствие и отделяли его от окружающей среды.

По словам ученых, это «первое свидетельство того, что собаки могут осознавать связь между своим телом и окружающей средой через обратную связь от своих действий».

Саморепрезентация — это форма самосознания, которая определяет способность хранить информацию о своем теле в мозге. У людей эта способность достигла высокой степени сложности, известной как самосознание. Исследователи полагают, что некоторые элементы самосознания могли развиться и у животных в процессе эволюции.