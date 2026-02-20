Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Обладает ли собака самосознанием: интересное исследование 0 173

В мире животных
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обладает ли собака самосознанием: интересное исследование

Собаки — преданные и чувствительные «друзья человека». Недавние исследования показали, что они могут быть ближе к людям, чем считалось ранее. Оказалось, что эти животные, как и мы, способны осознавать себя как отдельные сущности в окружающем мире.

 

В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, ученые предложили 32 дрессированным собакам задачу «тело как препятствие». В ходе эксперимента животные должны были поднять игрушку и передать ее хозяину, находясь на небольшом коврике, к которому была прикреплена игрушка. Чтобы забрать ее, собаке необходимо было покинуть коврик, так как ее тело мешало это сделать.

Аналогичные тесты ранее проходили обезьяны и мыши, однако собаки участвовали в этом эксперименте впервые.

Результаты показали, что собаки чаще и быстрее покидали коврик, когда игрушка была прикреплена к нему, а не к земле (это использовалось для сравнения). Это свидетельствует о том, что собаки осознавали свое тело как препятствие и отделяли его от окружающей среды.

По словам ученых, это «первое свидетельство того, что собаки могут осознавать связь между своим телом и окружающей средой через обратную связь от своих действий».
Нажми и смотри

Саморепрезентация — это форма самосознания, которая определяет способность хранить информацию о своем теле в мозге. У людей эта способность достигла высокой степени сложности, известной как самосознание. Исследователи полагают, что некоторые элементы самосознания могли развиться и у животных в процессе эволюции.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему у кошек наблюдаются залысины на ушах?
Изображение к статье: Розовый слон: познакомьтесь с самым необычным детенышем Африки
Изображение к статье: Почему некоторые кошки не мурлыкают
Изображение к статье: Тайна природы: почему обезьяны не становятся людьми

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
4
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео