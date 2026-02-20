Baltijas balss logotype
Почему кошки способны видеть в темноте лучше нас?

В мире животных
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему кошки способны видеть в темноте лучше нас?

Когда в комнате выключается свет, нам требуется время, чтобы адаптироваться к темноте, но даже после этого мы не можем различить все детали. Как и почему это удается кошкам и другим животным?

 

У каждого вида животных существует свой собственный ритм сна и бодрствования. Некоторые хищники предпочитают охотиться в дневное время, в то время как другие активны ночью. В теплых регионах днем температура может быть слишком высокой, что затрудняет охоту. Ночью же создаются идеальные условия для ловли добычи: комфортная температура и тот факт, что жертвы хищников обычно спят. В результате такого режима у ночных хищников развились необходимые навыки для успешной охоты в темное время суток.

Человеческий глаз пропускает свет через зрачок, который представляет собой отверстие. Линза внутри глаза фокусирует изображение на сетчатке. Сетчатку можно сравнить со стеной, на которую проецируется изображение. Она состоит из двух типов клеток: палочек и колбочек, которые улавливают свет и передают информацию о изображении в мозг.

Палочки эффективно реагируют на очень слабый свет и фиксируют движение, однако не способны различать цвета. Цветное изображение, которое наш мозг получает от глаза, формируется благодаря колбочкам, которые работают только при достаточной освещенности. При этом палочек в человеческом глазу в четыре раза больше, чем колбочек.

Такое соотношение позволяет нам хорошо видеть в течение дня. Несмотря на меньшее количество колбочек по сравнению с палочками, их число все же превышает таковое у некоторых животных. Днем мы можем различать множество цветов и достаточно четко видеть в темноте. Однако другие животные, обладающие большим количеством палочек и меньшим числом колбочек, способны видеть в темноте еще лучше, даже если их восприятие цветов не столь развито.

По материалам All About Eyes.

Оставить комментарий

Видео