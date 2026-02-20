Шелковые наволочки, которые десятилетиями считались признаком изысканности в спальне, в последние годы всё чаще называют не просто красивым аксессуаром, а элементом ухода за кожей и волосами. Об этом свидетельствует растущий интерес в социальных сетях и в сфере beauty-блогинга.

Главное отличие шелка от привычных хлопковых тканей — его гладкая и плотная поверхность, которая минимизирует трение за ночь. За счёт этого шелк реже цепляет волосы и кожу, что может уменьшать ломкость прядей и образование утренних заломов на коже лица, особенно в сравнении с более грубым хлопком.

Почему шелковая наволочка считается полезной

Одно из ключевых преимуществ — меньшее впитывание влаги, чем у хлопковых наволочек. Шёлк не «забирает» полезные масла, ночные кремы и сыворотки с кожи, что в теории помогает поддерживать уровень увлажнённости эпидермиса и волос во время сна.

Кроме того, шелк уменьшает трение между тканью и поверхностью тела. Эта особенность может снижать статическое напряжение, уменьшать спутывание волос и сохранять гладкость укладки дольше.

Дерматологи отмечают, что шелковые наволочки не являются лекарством от кожных заболеваний, но их гладкая поверхность действительно менее агрессивна по сравнению с хлопком. Это может быть особенно заметно у людей с сухой и чувствительной кожей, склонной к покраснениям или механическому раздражению при трении с более грубыми тканями.

О чём стоит помнить

Важно учитывать, что эффект от шелковой наволочки индивидуален — одни пользователи действительно фиксируют улучшение состояния волос и кожи, другие отмечают изменения незначительными или вовсе не чувствуют эффекта.

Кроме того, натуральный шелк стоит существенно дороже хлопка, и его долговечность зависит от ухода: такие наволочки обычно требуют деликатной стирки и аккуратного обращения.

Эксперты склоняются к мысли, что шелковые наволочки скорее поддерживающий косметический инструмент, нежели революционное средство для ухода за красотой: они могут усиливать комфорт и благоприятно влиять на кожу и волосы за счёт снижения трения и лучшего сохранения влаги, но не заменяют полноценный уход и лечение при серьёзных кожных проблемах.