В четверг утром в Риге, в Межциемсе, одна семья лишилась автомобиля, который лелеяла годами. Машина загорелась после того, как дистанционно была включена автономная система отопления. Спасатели успели прибыть вовремя, чтобы пламя не уничтожило припаркованные рядом автомобили, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Как рассказала жена мужчины, первым пламя у автомобиля "Volvo" через окно заметил сын. Он не понял, что горит именно их машина. "Там какая-то машина горит!" — воскликнул мальчик.

"Муж сказал: "Ой, да это же наша машина!" Он побежал с огнетушителем, который у нас есть дома, но там, конечно, уже ничего… Пламя было такое, что… Вы сами видите, в каком состоянии машина сейчас", — рассказала ТВ3 жена владельца сгоревшего автомобиля.

Перед тем как сесть за руль, хозяин дистанционно включил подогрев автомобиля. Вероятнее всего, именно там следует искать причину пожара. Машина была довольно старая, но хорошо ухоженная, и отопительная система в ней только что была отремонтирована.

У стоявшего рядом автомобиля от жара частично расплавился кузов, однако, к счастью, огонь не успел перекинуться дальше. У владельцев "Volvo" есть страховка КАСКО, которая и поможет в этой ситуации.