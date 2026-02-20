Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Ой, да это же наша машина!» У семьи утро началось с шокирующего открытия 2 3272

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Ой, да это же наша машина!» У семьи утро началось с шокирующего открытия
ФОТО: скриншот видео TV3

В четверг утром в Риге, в Межциемсе, одна семья лишилась автомобиля, который лелеяла годами. Машина загорелась после того, как дистанционно была включена автономная система отопления. Спасатели успели прибыть вовремя, чтобы пламя не уничтожило припаркованные рядом автомобили, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Как рассказала жена мужчины, первым пламя у автомобиля "Volvo" через окно заметил сын. Он не понял, что горит именно их машина. "Там какая-то машина горит!" — воскликнул мальчик.

"Муж сказал: "Ой, да это же наша машина!" Он побежал с огнетушителем, который у нас есть дома, но там, конечно, уже ничего… Пламя было такое, что… Вы сами видите, в каком состоянии машина сейчас", — рассказала ТВ3 жена владельца сгоревшего автомобиля.

Перед тем как сесть за руль, хозяин дистанционно включил подогрев автомобиля. Вероятнее всего, именно там следует искать причину пожара. Машина была довольно старая, но хорошо ухоженная, и отопительная система в ней только что была отремонтирована.

У стоявшего рядом автомобиля от жара частично расплавился кузов, однако, к счастью, огонь не успел перекинуться дальше. У владельцев "Volvo" есть страховка КАСКО, которая и поможет в этой ситуации.

Читайте нас также:
#пожар #страхование #безопасность #семья #автомобили
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
10
2
3
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    20-го февраля

    Ничего каско не покроет, если будет доказано,что проблема была по вине хозяев а не по вине производителя(или каких-то технических проблем ) или каких-то других проблем. Так как будет проводиться проверка, экспертиза.. Они тоже не дураки и налево и и направо не будут деньги раздавать. А если хозяева сами сожгли, как пример? За что тогда платить?.Они ничего не получат, даже если будет доказано что они в какой-то левой мастерской печку чинили и из-за этого произошло возгорание.

    2
    0
  • З
    Злой
    20-го февраля

    Я так понимаю, публикация марки машины теперь обернётся многомиллионным иском порталу бб со стороны производителя Вольво за публикацию негатива?

    15
    7

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кто ответственный за взрыв «Вечного огня» в Даугавпилсе? Дума утверждает, что это не в их компетенции Иконка видео
Изображение к статье: Двойное убийство на Кипсале: 18-летний юноша среди бела дня убил монахиню и офисную сотрудницу
Изображение к статье: «Проживу без рижского бальзама еще 35 лет» – выдворенный Ланьков прокомментировал решение МИДа Латвии
Изображение к статье: Остаются без денег, квартиры и даже золота: полиция раскрывает изнанку «бизнеса» мошенников

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео