Зимой количество случаев простуды и гриппа растет, однако холод сам по себе не вызывает болезни. Основную роль играют условия, способствующие распространению вирусов, снижение иммунной защиты и социальные факторы.

Современные исследования показывают, что холодный воздух не является прямой причиной заболеваний, однако создаёт благоприятные условия для вирусов, таких как грипп и риновирусы, которые дольше сохраняют активность в холодной и сухой среде.

В зимний период воздух становится менее влажным, поэтому капли, выделяемые при кашле или чихании, быстрее испаряются и превращаются в мельчайшие частицы, способные оставаться в воздухе дольше и проникать в дыхательные пути других людей. Кроме того, сухой воздух пересушивает слизистые оболочки носа и горла, снижая естественную защиту организма от вирусов.

Вдыхание холодного воздуха также приводит к сужению кровеносных сосудов, что уменьшает кровоток и ослабляет иммунный ответ. Социальные факторы усиливают эффект: зимой люди больше времени проводят в закрытых помещениях, где вирусы легче распространяются.

Нехватка солнечного света снижает уровень витамина D, важного для поддержания иммунитета. Люди с хроническими заболеваниями дыхательных путей, такими как астма, особенно чувствительны к холодной и сухой погоде. Специалисты подчёркивают, что прогулка без куртки или прохладная спальня сами по себе не провоцируют болезни — ключевую роль играют вирусы и условия, которые способствуют их распространению.

Зимние простуды и грипп — результат взаимодействия внешних факторов и активности вирусов, а не простого холода. Поддержание влажности воздуха, солнечного света и укрепление иммунитета остаются важными мерами профилактики.

Источник