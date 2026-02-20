Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зимние болезни: почему холод сам по себе не виноват 0 153

Люблю!
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зимние болезни: почему холод сам по себе не виноват

Зимой количество случаев простуды и гриппа растет, однако холод сам по себе не вызывает болезни. Основную роль играют условия, способствующие распространению вирусов, снижение иммунной защиты и социальные факторы.

Конечно! Вот окончательная версия новости с вариантами заголовков сверху и без лишнего текста:

Современные исследования показывают, что холодный воздух не является прямой причиной заболеваний, однако создаёт благоприятные условия для вирусов, таких как грипп и риновирусы, которые дольше сохраняют активность в холодной и сухой среде.

В зимний период воздух становится менее влажным, поэтому капли, выделяемые при кашле или чихании, быстрее испаряются и превращаются в мельчайшие частицы, способные оставаться в воздухе дольше и проникать в дыхательные пути других людей. Кроме того, сухой воздух пересушивает слизистые оболочки носа и горла, снижая естественную защиту организма от вирусов.

Вдыхание холодного воздуха также приводит к сужению кровеносных сосудов, что уменьшает кровоток и ослабляет иммунный ответ. Социальные факторы усиливают эффект: зимой люди больше времени проводят в закрытых помещениях, где вирусы легче распространяются.

Нехватка солнечного света снижает уровень витамина D, важного для поддержания иммунитета. Люди с хроническими заболеваниями дыхательных путей, такими как астма, особенно чувствительны к холодной и сухой погоде. Специалисты подчёркивают, что прогулка без куртки или прохладная спальня сами по себе не провоцируют болезни — ключевую роль играют вирусы и условия, которые способствуют их распространению.

Зимние простуды и грипп — результат взаимодействия внешних факторов и активности вирусов, а не простого холода. Поддержание влажности воздуха, солнечного света и укрепление иммунитета остаются важными мерами профилактики.

Источник

Читайте нас также:
#медицина #грипп #профилактика #иммунитет #простуда #витамин д #вирусы #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких
Изображение к статье: Жир исчезает на глазах: простой проверенный способ вернёт кухне чистоту

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
2
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео