Пока остаются работать еще два магазина этой сети.

Не сумев конкурировать с сетями супермаркетов иностранного капитала, ООО «Skai Baltija», управляющее сетью супермаркетов «SKY», в пятницу, 13 марта, подало заявление о неплатежеспособности.

Руководство ООО «Skai Baltija» отмечает, что предприятие больше не может конкурировать в ценовой войне с крупными сетями магазинов иностранного капитала.

Кроме того, в последние годы геополитическая ситуация существенно увеличила стоимость деятельности. Для обеспечения прозрачного урегулирования обязательств руководство предприятия приняло решение подать заявление о процедуре неплатежеспособности.

Сеть магазинов «SKY», которой управляет местное предприятие капитала, была создана более 25 лет назад. "Философия предприятия всегда заключалась в обеспечении высшего качества во всех аспектах деятельности, в том числе в сотрудничестве с ммаленькими оригинальными производителями, а не брендами широкого потребления, обеспечивая таким образом клиентам уникальную продукцию. За время работы предприятие внесло в государственный бюджет Латвии взносы в размере более 63 млн евро, за отдельные периоды деятельности общая численность работников достигла 580 человек.

Компания неоднократно успешно преодолела кризисы, в том числе экономический кризис в 2009 году, и в последние годы также старалась максимально адаптироваться к меняющимся рыночным условиям, неоднократно меняя административное руководство, разрабатывая различные планы развития, а также оптимизируя деятельность и ее расходы.

Руководство «Скай Балтия» отмечает, что в последние годы рыночная ситуация существенно изменилась. Не только сократился общий объем рынка, но в Латвийской розничной торговле все большее влияние приобретают крупные международные сети магазинов, у которых из-за значительных объемов закупки ниже расходы. Это, в свою очередь, обострило ценовую конкуренцию.

Одновременно изменилось и поведение потребителей. Клиенты все чаще выбирают более дешевые продукты, а качество, которое всегда было основной ценностью бренда «SKY», нередко оставляя на втором плане. В таких условиях «SKY» становилось все сложнее конкурировать с крупными сетями супермаркетов иностранного капитала, способными предложить более низкие цены. Дополнительное давление на работу предприятия оказала и геополитическая ситуация. После начала войны на Украине резко выросли и цены, и затраты на деятельность, что еще больше подорожало продукцию. Учитывая эти обстоятельства, руководство «Скай Балтия» было вынуждено принять решение о заявлении о неплатежеспособности.

Во время процесса неплатежеспособности «Skai Baltija» будет сотрудничать с администратором неплатежеспособности и ответственными органами, чтобы обеспечить корректное и соответствующее закону выполнение обязательств как перед партнерами по сотрудничеству, так и перед работниками предприятия.

Магазины SKY на ул. Дунтес 19A и ул. Хипократа 28 продолжат обслуживать посетителей до дальнейшего уведомления, обеспечивая также «приготовленный SKY», или предложение продукции собственного производства, а магазины на Сигулдском шоссе 8 и Карля Улманя гатве для 122 посетителей больше недоступны.