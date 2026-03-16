Обработка почвы оказывает значительное влияние на ее температурные показатели. Рыхление влажной почвы способствует снижению температуры, в то время как уплотнение может повысить ее на 1–4 градуса. Рыхлая почва быстрее прогревается в дневное время, но и остывает быстрее ночью. При весеннем посеве мелких семян полезно слегка уплотнить почву. Если же требуется ускорить прорастание семян, рекомендуется в ясный солнечный день взрыхлить почву между рядами растений.

В почвах темного цвета семена прорастают быстрее. Поэтому светлые почвы весной после посева теплолюбивых растений следует мульчировать угольной пылью, сажей, мелкозернистым темным шлаком или темной гумусной землей (компостом). Тонкий слой (1–5 мм) темного материала способен повысить температуру верхнего слоя почвы на 5–10 градусов, что значительно приближает ее к оптимальным условиям для прорастания семян.

Гребневание и формирование грядок также существенно повышают температуру почвы. Теплолюбивые овощи, высаженные на холмиках и гребнях (особенно на влажных глинистых почвах в более холодных регионах), растут быстрее и дают более высокий урожай. Гребни для огурцов, например, должны иметь ширину 0,3 м и высоту 0,2 м. Лучше всего их формировать над слоем навоза или компоста толщиной 0,05–0,1 м, прикрывая его землей из междурядий, ширина которых должна составлять 0,5–0,8 м. Эффективным решением является укрытие грядок и гребней черной полиэтиленовой пленкой, а также создание благоприятного микроклимата для огурцов с помощью посадки кулисных растений по краям грядки.