Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Способы повышения температуры почвы

Дата публикации: 16.03.2026
Изображение к статье: Способы повышения температуры почвы

Какие методы помогут увеличить или, при необходимости, снизить температуру почвы?

 

Обработка почвы оказывает значительное влияние на ее температурные показатели. Рыхление влажной почвы способствует снижению температуры, в то время как уплотнение может повысить ее на 1–4 градуса. Рыхлая почва быстрее прогревается в дневное время, но и остывает быстрее ночью. При весеннем посеве мелких семян полезно слегка уплотнить почву. Если же требуется ускорить прорастание семян, рекомендуется в ясный солнечный день взрыхлить почву между рядами растений.

В почвах темного цвета семена прорастают быстрее. Поэтому светлые почвы весной после посева теплолюбивых растений следует мульчировать угольной пылью, сажей, мелкозернистым темным шлаком или темной гумусной землей (компостом). Тонкий слой (1–5 мм) темного материала способен повысить температуру верхнего слоя почвы на 5–10 градусов, что значительно приближает ее к оптимальным условиям для прорастания семян.

Гребневание и формирование грядок также существенно повышают температуру почвы. Теплолюбивые овощи, высаженные на холмиках и гребнях (особенно на влажных глинистых почвах в более холодных регионах), растут быстрее и дают более высокий урожай. Гребни для огурцов, например, должны иметь ширину 0,3 м и высоту 0,2 м. Лучше всего их формировать над слоем навоза или компоста толщиной 0,05–0,1 м, прикрывая его землей из междурядий, ширина которых должна составлять 0,5–0,8 м. Эффективным решением является укрытие грядок и гребней черной полиэтиленовой пленкой, а также создание благоприятного микроклимата для огурцов с помощью посадки кулисных растений по краям грядки.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео