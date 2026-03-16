К такому выводу пришла группа американских исследователей из Индианского университета в Блумингтоне и других учебных заведений. Результаты исследования были опубликованы в Journal of Sex Research, который специализируется на изучении человеческой сексуальности. – Ред.

Ученые провели опрос среди 1000 женщин в возрасте от 18 до 72 лет, большинство из которых имеют постоянных партнеров. Анализ частоты различных прикосновений и субъективной удовлетворенности жизнью участников показал, что регулярный контакт является важным элементом положительной оценки отношений. При этом наиболее счастливыми оказались те, кто обнимается несколько раз в день. Авторы исследования делают вывод: регулярные объятия значительно повышают уровень счастья, что, в свою очередь, положительно сказывается на общем состоянии здоровья.

По словам кандидата медицинских наук Любови Дроздовой, ежедневные объятия могут снизить частоту сердечных сокращений и артериальное давление.