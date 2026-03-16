Латвия оказалась в крайне уязвимом положении в мировой политике, а ждать чудес от национальной дипломатии не стоит. Такое мнение высказал политический обозреватель Юргис Лиепниекс, комментируя нынешнюю нестабильность мировой системы.

Ситуация во внешней политике для Латвии остается крайне сложной, а ожидать от национальных политиков каких-то чудес не стоит. Об этом в программе «Kārtības rullis» на TV24 заявил политический обозреватель и писатель Юргис Лиепниекс.

«С внешней политикой, конечно, очень сложно. Очевидно, что наша ситуация чрезвычайно уязвима, мы не являемся влиятельной страной, и ждать от наших политиков каких-то голубых чудес тоже не стоит», — отметил Лиепниекс. Он подчеркнул, что ситуацию следует сравнивать с ближайшими соседями — Литвой и Эстонией:

«Если сравнивать с соседями — а сравнивать правильно именно с Литвой и Эстонией — мы не видим, чтобы у них были какие-то значительно большие внешнеполитические успехи».

Лиепниекс также обратил внимание на то, что Латвия не участвует в ряде важных международных форматов. По его словам, страна не включена в новый план безопасности под руководством Франции, связанный с ядерным сдерживанием. В то же время, по его словам, у Латвии есть договоренности со скандинавскими странами, например, по планам эвакуации в случае кризисных ситуаций. Однако отношения с Соединенными Штатами, по его оценке, сейчас выглядят неопределенными. «С Америкой у нас, похоже, вообще нет каких-то отношений», — заявил он.

Эксперт считает, что подобная ситуация связана с более широкими изменениями в мировой политике. «Мы живем в такое время, когда старая мировая система разрушилась, а новая еще не сформировалась», — отметил Лиепниекс. По его словам, международная повестка сегодня во многом зависит от позиции бывшего президента США Дональда Трампа.

«Дневной порядок определяется тем, как господин Трамп проснулся утром и что он решил сегодня сделать», — сказал эксперт.

«Господин Трамп не особенно предсказуем, поэтому он сложный партнер — и не только для нас», — подчеркнул Лиепниекс. В результате, по его мнению, мир сегодня находится в состоянии неопределенности. «В этом мире без правил, без ясного понимания и порядка мы, конечно, не можем сделать очень многое, даже если хотим», — заключил он.