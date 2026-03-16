Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Йомас ждут перемены: Юрмала готовит обновление главной туристической улицы 3 2782

Наша Латвия
Дата публикации: 16.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Йомас ждут перемены: Юрмала готовит обновление главной туристической улицы

Юрмальское самоуправление объявило конкурс «Создание благоустройства и визуальной идентичности улицы Йомас», сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении.

Юрмальская дума приглашает ландшафтных архитекторов, архитекторов и дизайнеров принять участие в конкурсе эскизных проектов, чтобы создать современное, функциональное и эстетически качественное решение для центральной пешеходной променады города.

В самоуправлении отмечают, что улица Йомас является одним из самых посещаемых туристических объектов Латвии — пешеходный участок ежегодно пересекают около трёх миллионов посетителей. Почти 1,1-километровая променада сформировалась как коммерческий центр Юрмалы, где расположены кафе, рестораны, точки продажи мороженого и сезонные развлечения.

В то же время в самоуправлении признают, что наложение реализованных в разные периоды решений по строительству и благоустройству, а также различная эстетика рекламы и вывесок привели к фрагментации городской среды.

Цель конкурса — получить современное, визуально и пространственно качественное решение благоустройства публичного пространства улицы Йомас и её визуальной идентичности, которое будет функциональным в течение всего года и усилит привлекательность Юрмалы как для жителей, так и для гостей, способствуя предпринимательской активности и росту туризма. Жюри будет оценивать архитектурно-пространственное и ландшафтное качество, функциональность и логику системы благоустройства, соблюдение принципов доступности и устойчивого развития, а также качество визуальной идентичности и дизайнерских рекомендаций.

Общий призовой фонд конкурса составляет 10 000 евро.

Эскизные проекты можно подать в Центр культурного пространства и дизайна среды Юрмалы в Дубулты не позднее 16:00 10 июня.

Читайте нас также:
#туризм #Юрмала #Латвия #конкурс #архитектура #благоустройство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео