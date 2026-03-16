Юрмальская дума приглашает ландшафтных архитекторов, архитекторов и дизайнеров принять участие в конкурсе эскизных проектов, чтобы создать современное, функциональное и эстетически качественное решение для центральной пешеходной променады города.

В самоуправлении отмечают, что улица Йомас является одним из самых посещаемых туристических объектов Латвии — пешеходный участок ежегодно пересекают около трёх миллионов посетителей. Почти 1,1-километровая променада сформировалась как коммерческий центр Юрмалы, где расположены кафе, рестораны, точки продажи мороженого и сезонные развлечения.

В то же время в самоуправлении признают, что наложение реализованных в разные периоды решений по строительству и благоустройству, а также различная эстетика рекламы и вывесок привели к фрагментации городской среды.

Цель конкурса — получить современное, визуально и пространственно качественное решение благоустройства публичного пространства улицы Йомас и её визуальной идентичности, которое будет функциональным в течение всего года и усилит привлекательность Юрмалы как для жителей, так и для гостей, способствуя предпринимательской активности и росту туризма. Жюри будет оценивать архитектурно-пространственное и ландшафтное качество, функциональность и логику системы благоустройства, соблюдение принципов доступности и устойчивого развития, а также качество визуальной идентичности и дизайнерских рекомендаций.

Общий призовой фонд конкурса составляет 10 000 евро.

Эскизные проекты можно подать в Центр культурного пространства и дизайна среды Юрмалы в Дубулты не позднее 16:00 10 июня.