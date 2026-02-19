Baltijas balss logotype
Почему собаки обнюхивают друг друга под хвостом при встрече? 0 165

В мире животных
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему собаки обнюхивают друг друга под хвостом при встрече?

Когда собаки начинают обнюхивать друг друга, мы часто смущаемся и задаемся вопросом: «Почему именно зад?» Люди не привыкли нюхать интимные места при знакомстве, так почему же собаки это делают?

 

Этот ритуал позволяет животным получать полную информацию друг о друге. Он помогает им устанавливать контакт и адаптироваться в обществе. Обнюхивание задней части тела для собак является аналогом рукопожатия для людей.

Почему именно зад?

Обоняние собак превосходит человеческое в 10 000-100 000 раз. У них есть уникальная часть носа, известная как орган Якобсона, которая позволяет игнорировать запахи фекалий во время обнюхивания другой собаки. Этот орган улавливает более важные ароматы: по бокам заднего прохода находятся специальные железы, выделяющие химические вещества, которые и привлекают собак!

Эти химические вещества содержат множество сведений о других собаках. Они помогают определить пол, возраст, рацион, состояние здоровья и даже настроение собеседника! Запахи также сигнализируют о «знакомстве», ведь собаки отлично запоминают ароматы, и знакомый запах указывает на то, что ваш питомец уже встречал эту собаку (или еще нет).

Оставить комментарий

