8 рекомендаций по питанию от французского диетолога

Еда и рецепты
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: 8 рекомендаций по питанию от французского диетолога

Французский диетолог Анри Жуайё на протяжении своей практики разработал принципы питания, которые способствуют формированию здорового подхода не только к рациону, но и ко всему образу жизни. В данной статье представлены его рекомендации.

 

1. Употребляйте не менее пяти порций овощей или фруктов в день

Эти продукты являются источником воды, сахара, а также витаминов, минералов, микроэлементов и пищевых волокон.

2. Избегайте сочетания сахара, алкоголя и жиров

Исследования показывают, что такая комбинация может повысить риск развития рака молочной железы, матки и простаты. Кроме того, избыток алкоголя уже доказано негативно влияет на здоровье.

3. Поддерживайте физическую активность

Регулярные физические нагрузки помогают уменьшить избыточную жировую массу, улучшить функции печени, увеличить мышечную массу и нормализовать сон. При этом не обязательно заниматься изнурительными тренировками — нагрузки должны быть умеренными, но постоянными.

4. Включайте в рацион оливковое масло

Этот продукт богат олеиновой кислотой и высокими уровнями мононенасыщенных жиров, что способствует снижению вероятности раковых заболеваний и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

5. Легкие блюда — оптимальный выбор для ужина

Перегрузка желудка в вечернее время может привести к различным проблемам со здоровьем. Анри Жуайё рекомендует на ужин: один или два фрукта, зеленый салат с оливковым маслом, несколько ломтиков подсушенного хлеба и немного миндаля.

6. Готовьте при температуре не выше 95°C

Такой способ приготовления сохраняет натуральный вкус продуктов и облегчает их усвоение.

7. Качество сна влияет на вес

Исследования показывают, что недостаток сна может негативно сказаться на весе, приводя к избыточной массе как у детей, так и у взрослых. Врачи рекомендуют спать не менее 8 часов в сутки.

8. Не исключайте хлеб и мучные изделия из рациона

Они являются источниками растительных белков и сложных углеводов, необходимых для мышц и мозга. Однако важно учитывать сорт продукта: цельнозерновой хлеб содержит белки и витамины группы В, в то время как белый батон не обладает таким составом.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
