Нервный срыв и отпуск: Слава пугает фанатов неожиданным заявлением 0 319

Люблю!
Дата публикации: 20.02.2026
womanhit
Изображение к статье: Нервный срыв и отпуск: Слава пугает фанатов неожиданным заявлением
ФОТО: Instagram

Анастасия Сланевская объявила о временном уходе со сцены из-за проблем с нервами. Звезда закончит текущий тур и отправится в длительный отпуск.

Популярная российская исполнительница Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, столкнулась с серьезными эмоциональными трудностями. Последние месяцы выдались для артистки крайне напряженными. Основным ударом стало ее расставание с гражданским мужем Анатолием. Причиной разрыва послужила неверность мужчины. Это наложило тяжелый отпечаток на душевное состояние звезды.

slava2.jpg

Певица Слава и Анатолий Данилицкий. Фото: Instagram.

Несмотря на все потрясения, Слава не стала отменять концерты. Однако накопленный стресс дал о себе знать. Во время недавнего выступления самообладание подвело певицу — у Анастасии случился нервный срыв. В личном блоге она призналась, что данное состояние назревало годами.

«Вчера у меня на концерте случился нервный срыв. Слава богу, он случился в конце... Так что вы меня не увидите. Надо и душу, и тело поправить. Почему — говорить не буду. Это надолго», — напугала фанатов Сланевская.

Артистка старается сохранять оптимизм и утверждает, что ее самочувствие постепенно стабилизируется. Тем не менее Слава приняла решение на время покинуть медийное пространство. Сразу после завершения гастрольного тура певица отправится в отпуск.

#звезды #музыка #отпуск #певица #знаменитости #стресс #концерты
