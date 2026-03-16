В Мадонском крае минувшей ночью были обнаружены два метеорологических шара, использованных для контрабанды, рассказал в интервью передаче TV3 «900 секунд» начальник Государственной пограничной охраны генерал Гунтис Пуятс, пишет ЛЕТА.

Пуятс отметил, что есть люди, которые не хотят работать честно, и «было бы наивно надеяться», что не будут использоваться возможности для лёгкого заработка.

Начальник погранохраны оценил, что этой зимой ситуация в целом была более спокойной благодаря погодным условиям — например, переправлять контрабандные сигареты по замёрзшей Даугаве было невозможно.

Весной же риски возрастут, признал Пуятс, прогнозируя попытки использовать для этих целей Даугаву, а также воздушные шары и беспилотные летательные аппараты.

В то же время он подчеркнул, что в Латвии ситуация далеко не столь драматична, как в Литве.