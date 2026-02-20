Baltijas balss logotype
Скрытые триггеры аллергии зимой: от пылевых клещей до плесени 0 111

Люблю!
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Скрытые триггеры аллергии зимой: от пылевых клещей до плесени

Тёплый дом зимой кажется идеальным убежищем от холода, но для миллионов людей он может стать источником неприятных аллергических реакций. Специалисты по аллергии и иммунологии отмечают: холодная погода не избавляет от аллергенов, а лишь меняет их состав и усиливает воздействие на организм.

Домашние аллергены, которые активны зимой

Пылевые клещи. Эти микроскопические организмы живут в постельных принадлежностях, мягкой мебели и коврах. Зимой, при постоянно работающем отоплении и закрытых окнах, их концентрация увеличивается, а продукты их жизнедеятельности становятся мощным аллергеном.

Шерсть и перхоть животных (пух, шерсть, перхоть). Домашние питомцы становятся источником аллергенов не только через шерсть, но и через мельчайшие частицы кожи и слюны, которые остаются в воздухе и на текстиле.

Плесень и грибковые споры. Влажные углы кухни, ванной комнаты и подвальных помещений — идеальные места для роста плесени. Споры легко поднимаются в воздух и вызывают аллергические реакции при вдыхании.

Скопление пыли из отопительных систем. Включённые теплые батареи и системы центрального отопления могут поднимать пыль и мелкие частицы в воздух, усугубляя симптомы аллергии.

Сниженная вентиляция. Чтобы сохранить тепло, зимой дома открывают окна реже, что ограничивает свежий приток воздуха и задерживает аллергены внутри помещения.

Типичные симптомы зимней аллергии

Симптомы внутренних аллергенов похожи на проявления обычной простуды, но могут длиться гораздо дольше:

  • частое чихание и зуд в носу;

  • заложенность или насморк;

  • покраснение и зуд глаз;

  • кашель и першение в горле.

Что можно сделать

Чтобы уменьшить воздействие аллергенов ещё на стадии жилья:

  • регулярно проветривайте комнаты даже зимой, сочетая тепло с притоком свежего воздуха;

  • поддерживайте влажность воздуха в пределах 30–50%, чтобы снизить активность клещей и образования плесени;

  • чаще стирайте постельное бельё и чехлы на подушках при высокой температуре;

  • используйте пылесос с HEPA-фильтром и удаляйте пыль с ковров и мягкой мебели;

  • если есть аллергия на животных, ограничьте доступ питомца в спальню или комнату отдыха.

Даже в холодную пору года аллергены могут активно влиять на здоровье, усиливая симптомы заложенности носа, зуд и раздражение глаз. Осведомлённость о самых распространённых «врагах» внутри дома поможет снизить их влияние и улучшить самочувствие.

#животные #зима #аллергия #профилактика #плесень #пыль #симптомы #здоровье
