Тёплый дом зимой кажется идеальным убежищем от холода, но для миллионов людей он может стать источником неприятных аллергических реакций. Специалисты по аллергии и иммунологии отмечают: холодная погода не избавляет от аллергенов, а лишь меняет их состав и усиливает воздействие на организм.
Домашние аллергены, которые активны зимой
Пылевые клещи. Эти микроскопические организмы живут в постельных принадлежностях, мягкой мебели и коврах. Зимой, при постоянно работающем отоплении и закрытых окнах, их концентрация увеличивается, а продукты их жизнедеятельности становятся мощным аллергеном.
Шерсть и перхоть животных (пух, шерсть, перхоть). Домашние питомцы становятся источником аллергенов не только через шерсть, но и через мельчайшие частицы кожи и слюны, которые остаются в воздухе и на текстиле.
Плесень и грибковые споры. Влажные углы кухни, ванной комнаты и подвальных помещений — идеальные места для роста плесени. Споры легко поднимаются в воздух и вызывают аллергические реакции при вдыхании.
Скопление пыли из отопительных систем. Включённые теплые батареи и системы центрального отопления могут поднимать пыль и мелкие частицы в воздух, усугубляя симптомы аллергии.
Сниженная вентиляция. Чтобы сохранить тепло, зимой дома открывают окна реже, что ограничивает свежий приток воздуха и задерживает аллергены внутри помещения.
Типичные симптомы зимней аллергии
Симптомы внутренних аллергенов похожи на проявления обычной простуды, но могут длиться гораздо дольше:
-
частое чихание и зуд в носу;
-
заложенность или насморк;
-
покраснение и зуд глаз;
-
кашель и першение в горле.
Что можно сделать
Чтобы уменьшить воздействие аллергенов ещё на стадии жилья:
-
регулярно проветривайте комнаты даже зимой, сочетая тепло с притоком свежего воздуха;
-
поддерживайте влажность воздуха в пределах 30–50%, чтобы снизить активность клещей и образования плесени;
-
чаще стирайте постельное бельё и чехлы на подушках при высокой температуре;
-
используйте пылесос с HEPA-фильтром и удаляйте пыль с ковров и мягкой мебели;
-
если есть аллергия на животных, ограничьте доступ питомца в спальню или комнату отдыха.
Даже в холодную пору года аллергены могут активно влиять на здоровье, усиливая симптомы заложенности носа, зуд и раздражение глаз. Осведомлённость о самых распространённых «врагах» внутри дома поможет снизить их влияние и улучшить самочувствие.
Оставить комментарий