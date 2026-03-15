Конец зимы выдался скорбным. Сперва скончался фотохудожник (и просто художник) Роман Коровин, ему было всего 52 года. А вслед за ним ушла в вечность скульптор Виктория Пельше, могучая личность, недавно отметившая 89-летие.

«Умрем вместе»

Около года назад, в мае, Роману присудили самую престижную премию Латвии в области изобразительного искусства – приз Пурвитиса. Это статуэтка и денежное вознаграждение в размере 28,5 тысячи евро до уплаты налогов, которую на протяжении почти двадцати лет раз в два года выплачивал меценат Янис Зузанс. И Роман оказался последним обладателем этой награды. Зузанс решил премии больше не раздавать.

Международное жюри присудило награду Роману за выставку «Умрем вместе», состоявшуюся в арт-центре Марка Ротко в Даугавпилсе. Жюри охарактеризовало ее как «целостную, убедительную и глубоко резонансную, в которой соседствуют юмор, радость и грусть».

С грустью ясно - у Романа было тяжелое расставание с любимым человеком, надежда и... еще год тяжелой жизни.

Он уже был серьезно болен, не мог говорить, перемещался в инвалидной коляске. По счастью успели оценить творчество этого воистину гениального (это признано многими) мастера. Талант - это понятно, это попадание в цель, которая всем видна. А гениальность, по признанию знатоков - это умение попадать в цель, которую никто не видит. Роман это умел.

Что было в том письме?

После его ухода еще более внимательно вглядываешься в работы (в последние годы он рисовал миниатюры) и видишь в этих небольших работах такие удивительные детали.

Диптих: парень лежит в поле, идет на почту, возвращается, опять лежит. Вроде загорает, как бы все хорошо. Но что было в том письме? Кому оно адресовано? И каково в действительности настроение героя на картине, в которой внимательный взгляд мог проследить явные автобиографические моменты Романа?

Роман Коровин окончил отделение графики Латвийской академии художеств и принимал участие в выставках с 1991 года. Его работы экспонировались в Германии, Греции, Италии, Латвии, Литве, России, США, Франции, Эстонии. Он участвовал в параллельной программе 56-й Венецианской биеннале «Орнаментализм. Современное искусство Латвии. Премия Пурвитиса». Активно сотрудничал с рижским творческим объединением «Орбита», издававшем его книги. Являлся неоднократным лауреатом премии года в области фотографии. В последние годы он был уже признанным классиком, несмотря на относительно «юный» возраст (45-50 лет). Радует, что пусть и под занавес яркой жизни, но автору спел увидеть свой триумф.

Романа отпели в православной церкви на Саркандаугаве, после чего он нашел последнее земное упокоение на Первом лесном кладбище Риги.

Могучая

А несколько дней спустя неподалеку, на самом престижном кладбище Латвии - Райниса - похоронили выдающегося скульптора Викторию Пельше, которую критики охарактеризовали очень верно и кратко - «могучая».

Этот погост официально закрытый, на нем похоронены сам Райнис, его супруга Аспазия, знаменитые деятели латвийской культуры и политики. Но разрешены захоронения в семейных могилах. Одной из недавних личностей, упокоившихся здесь - знаменитая актриса Лилита Озолиня, Марта из легендарного сериала «Долгая дорога в дюнах». Здесь же теперь лежит и Виктория, отец которой - латвийский искусствовед и литературовед, академик Роберт Пельше (1880–1955).

«Он слишком много знал!»

О самом Роберте можно написать детективный роман. Учился в Париже, работал с великим скульптором Огюстом Роденом, был членом социал-демократической партии.

После октябрьской революции 1917 года обосновался в Москве и жил на первом этаже знаменитого Дома на набережной, напротив Кремля, где соседями латышского деятеля были советские военачальники и политики, половина из которых была расстреляна в 1937-38 годах (например, маршал Тухачевский).

Кстати, соседкой по подъезду у Виктории была дочь Сталина Светлана.

Был арестован и Роберт Пельше. Отсидел на Лубянке, но в 1939-м во время бериевских «поблажек» был выпущен на свободу. «Он был очень умный, сумел выкрутиться», — рассказывала Виктория Робертовна.

Увы, в 1955-м академик был сбит на углу тогда Ленина (ныне Бривибас) и Дзирнаву черной машиной, умчавшейся в сторону латвийского КГБ. Роберт шел к другу играть в шахматы. Виктория до последнего была убеждена, что это специальное убийство. «Он слишком много знал!», — выдала однажды сакраментальную фразу его великая дочь.

В гостях у Неизвестного

Творчество скульптора Виктории Пельше началось с монументальной анималистической композиции «Леопарды» в Парке Виестура (бывший Царский, он же Петровский), установленные в 1967-м. Это была, кстати, ее дипломная работа - и сразу увековеченный успех (эта скульптура до сих пор в парке).

Другая ее легендарная работа тоже стоит на прежнем месте - это «Даугава» (1972-1975) в Рижском пассажирском порту, ее знают, кажется, все жители латвийской столицы.

В 1962 году Пельше начала обучение на кафедре скульптуры Государственной академии искусств Латвийской ССР. В то время преподавателями Латвийской академии были такие гранды-классики латвийского искусства, как основатели латвийской профессиональной скульптуры Теодор Залькалнс (1876-1972), Карлис Земдега (1894-1963; кстати, монументальное надгробие на могиле Райниса, в виде пробуждающегося ото сна юноши, неподалеку от которого упокоилась Виктория - его работа), а также Эмил Мелдерис (1889-1979), Игорь Васильев-Пенерджи (1940-1997), а также потрясающий художник Лео Свемпс (1897-1975).

С 1969 года Виктория выполняла заказы в качестве скульптора в бывшем Художественном фонде Латвийской ССР, объединении прикладных искусств Māksla, где, между прочим, в шестидесятые познакомилась с гениальным скульптором Эрнстом Неизвестным, у которого весьма часто гостила в его московских мастерских до его эмиграции в США в семидесятых.

Человек и космос

Рельефная полоса Виктории «Ермак покоряет Сибирь» (1970, ковка из меди) украшает Тобольский железнодорожный вокзал в России, а также фасад Даугавпилсского молочного завода (1972).

Скульптура «Человек и космос» или «Человек в эпоху телевидения и радиосвязи» (1980, совместно со скульптором Артой Думпи, медная ковка, металл) по-прежнему на фасаде Останкинского телевизионного центра в Москве.

Рижане могут видеть ее барельефы «Львы» (1982, амортизирующий бетон) в качестве оформления лоджий жилого дома на улице Бривибас в Риге.

В 1997 году Виктория стала одной из первых граждан Латвийской Республики за особые заслуги. Ее работы, которые переживут всех нас, находятся в музее Союза художников Латвии, Латвийском национальном музее искусств, Музее Людвига в Германии, государственной Третьяковской галерее в Москве, других музеях и частных коллекциях.

Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и почитателям таланта покойных. Вечная и светлая память!