Премьер Бельгии призвал ЕС к переговорам с Россией по Украине. "Поскольку мы не можем запугать Путина, поставляя оружие Украине, и не можем поставить его на колени экономически без поддержки Соединенных Штатов, остается только один способ: достичь соглашения", - заявил Барт де Вевер (на фото) в интервью бельгийской газете L'Echo. Он, как пишет Deutsche Welle, выразил мнение, что США "не полностью" стоят на стороне Киева, и иногда кажется, что они "ближе к Путину".

Де Вевер призвал Евросоюз получить получить мандат от своих государств-членов на переговоры с РФ. "Без мандата на поездку в Москву мы не сядем за стол переговоров, где американцы будут оказывать давление на Украину, чтобы она приняла сделку. И я уже сейчас могу сказать, что это будет плохая сделка для нас", - спрогнозировал глава бельгийского правительства.