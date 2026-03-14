Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Премьер одной из стран ЕС призвал к переговорам с Россией 1 921

Дата публикации: 14.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Премьер одной из стран ЕС призвал к переговорам с Россией

Но сперва нужно получить мандат от всех стран ЕС.

Премьер Бельгии призвал ЕС к переговорам с Россией по Украине. "Поскольку мы не можем запугать Путина, поставляя оружие Украине, и не можем поставить его на колени экономически без поддержки Соединенных Штатов, остается только один способ: достичь соглашения", - заявил Барт де Вевер (на фото) в интервью бельгийской газете L'Echo. Он, как пишет Deutsche Welle, выразил мнение, что США "не полностью" стоят на стороне Киева, и иногда кажется, что они "ближе к Путину".

Де Вевер призвал Евросоюз получить получить мандат от своих государств-членов на переговоры с РФ. "Без мандата на поездку в Москву мы не сядем за стол переговоров, где американцы будут оказывать давление на Украину, чтобы она приняла сделку. И я уже сейчас могу сказать, что это будет плохая сделка для нас", - спрогнозировал глава бельгийского правительства.

Читайте нас также:
#Путин #США #Украина #дипломатия #переговоры #Евросоюз #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео