Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Китайская навигационная спутниковая система будет модернизирована на орбите

Дата публикации: 15.03.2026
BB.LV
Поднебесной все видно из космоса.

"Бэйдоу" обеспечивает точность горизонтального позиционирования до 0,3 м.

Навигационная спутниковая система "Бэйдоу" /BeiDou/ в скором времени будет модернизирована на орбите, что обеспечит ей возможность предоставлять более качественные услуги, сообщили в Китайской канцелярии по спутниковой навигации /CSNO/.

Предстоящий процесс позволит оптимизировать эксплуатационное состояние части спутников. CSNO заверила, что будет постоянно совершенствовать координацию и тестирование спутников на орбите, а также осуществлять мониторинг и поддерживать работоспособность системы, чтобы обеспечить положительный опыт пользователей.

"Бэйдоу" представляет собой зрелую, полностью функциональную и высокопроизводительную глобальную спутниковую навигационную систему, которая в настоящее время имеет на орбите 50 действующих спутников. Она способна обеспечивать точность глобального позиционирования до 10 м, точность измерения скорости до 0,2 м/сек и точность синхронизации времени в пределах 20 наносекунд, отметили в CSNO.

Благодаря сервису РРР /Precise Point Positioning - точное точечное позиционирование/ система "Бэйдоу" обеспечивает точность горизонтального позиционирования до 0,3 м и точность вертикального позиционирования до 0,6 м.

Данная система уже глубоко интегрирована в экономическую и социальную жизнь Китая и на постоянной основе предоставляет услуги по высокоточному позиционированию, навигации и хронометражу своим пользователям, заявили в CSNO.

#технологии #спутник #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео