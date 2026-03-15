Навигационная спутниковая система "Бэйдоу" /BeiDou/ в скором времени будет модернизирована на орбите, что обеспечит ей возможность предоставлять более качественные услуги, сообщили в Китайской канцелярии по спутниковой навигации /CSNO/.

Предстоящий процесс позволит оптимизировать эксплуатационное состояние части спутников. CSNO заверила, что будет постоянно совершенствовать координацию и тестирование спутников на орбите, а также осуществлять мониторинг и поддерживать работоспособность системы, чтобы обеспечить положительный опыт пользователей.

"Бэйдоу" представляет собой зрелую, полностью функциональную и высокопроизводительную глобальную спутниковую навигационную систему, которая в настоящее время имеет на орбите 50 действующих спутников. Она способна обеспечивать точность глобального позиционирования до 10 м, точность измерения скорости до 0,2 м/сек и точность синхронизации времени в пределах 20 наносекунд, отметили в CSNO.

Благодаря сервису РРР /Precise Point Positioning - точное точечное позиционирование/ система "Бэйдоу" обеспечивает точность горизонтального позиционирования до 0,3 м и точность вертикального позиционирования до 0,6 м.

Данная система уже глубоко интегрирована в экономическую и социальную жизнь Китая и на постоянной основе предоставляет услуги по высокоточному позиционированию, навигации и хронометражу своим пользователям, заявили в CSNO.