Первая игра после долгой паузы была хорошей - Порзиньгис

Спорт
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Первая игра после долгой паузы была хорошей - Порзиньгис
ФОТО: twitter

После дебюта в составе клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис заявил, что чувствовал себя на площадке хорошо, хотя пока не находится в идеальной форме, пишет ЛЕТА.

Как сообщалось, в четверг Порзиньгис вышел на площадку после шестинедельного перерыва и провел свой первый матч в составе «Уорриорз», однако его 12 набранных очков не помогли обыграть бывшую команду латвийца — «Бостон Селтикс».

В первом матче за новую команду Порзиньгис провел на площадке 17 минут и реализовал пять из девяти бросков с игры, а «Уорриорз» потерпели поражение со счетом 110:121 (32:36, 19:38, 22:28, 37:19).

"Чувствовал себя хорошо. Я далек от идеальной формы, но для первой игры после столь долгой паузы это было хорошо, — сказал Порзиньгис после первого матча в майке «Уорриорз». - С каждой минутой на площадке чувствовал себя все лучше и думаю, что это хороший шаг и отправная точка, чтобы улучшать свою игру с каждым следующим матчем".

Предыдущий матч латвиец провел в начале января еще в составе «Атланта Хокс», а две недели назад в результате обмена перешел в «Уорриорз». Шесть недель Порзиньгис не выходил на площадку из-за воспаления ахиллова сухожилия, а всего в этом сезоне он провел лишь 17 игр.

За десять сезонов в НБА «Уорриорз» стали для Порзиньгиса шестой командой. Уроженец Лиепаи ранее также выступал за «Нью-Йорк Никс», «Даллас Маверикс», «Вашингтон Уизардс», «Бостон Селтикс» и «Хокс».

«Уорриорз» с балансом 29–27 занимают восьмое место в Западной конференции и следующий матч проведут в воскресенье вечером по латвийскому времени, когда на своей площадке примут «Денвер Наггетс».

«Уорриорз» с балансом 29–26 находятся на восьмой позиции в Западной конференции.

#Латвия #спорт #баскетбол #НБА #травма
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео