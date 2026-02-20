Чтобы обсудить перловую кашу, стоит разобраться, что собой представляет эта крупа, из которой готовят это вкусное и полезное блюдо. Она состоит из мелких зернышек, напоминающих жемчужины, что и дало ей такое красивое название, происходящее от слова «перлы».

Перловка изготавливается из зерен ячменя, злака, известного человечеству с древних времен. Это подтверждают археологические находки, где зерна ячменя обнаруживаются даже в доисторических захоронениях, расположенных в различных климатических зонах.

Интересно, что ячменную кашу употребляли даже гладиаторы Древнего Рима, которым требовались сила и выносливость больше, чем кому-либо другому.

Еще один сторонник ячменной диеты — известный философ и исследователь Пифагор. Он не только сам придерживался такой диеты, но и рекомендовал ее своим ученикам, считая, что этот злак способствует не только бодрости, но и улучшению концентрации.

В древности перловая каша считалась царским блюдом, доступным не каждому крестьянину. Чтобы угодить монархам, придворные должны были вымачивать крупу в течение 20 часов, затем варить ее в молоке и запекать в печи.

Сегодня перловая каша доступна каждому, однако она не так популярна, как овсянка или рис, хотя ее полезные свойства особенно важны для детей и пожилых людей.

Современные исследования раскрыли секреты ячменя и его крупы. В этом злаке содержится огромное количество полезных компонентов, что значительно превосходит другие злаки.

Перловка богата витаминами:



Витамин A необходим для улучшения зрения и защиты от инфекций;

Витамин D укрепляет кости и зубы;

Витамин E предотвращает преждевременное старение;

Витамины группы B отвечают за согласованную работу нервной системы, здоровье волос и чистоту кожи.

Кроме того, в перловке содержатся биологически активные вещества и микроэлементы: кальций, железо, медь, марганец, цинк, молибден, никель, кобальт, стронций, хром, йод и бром. В 100 г перловой крупы содержится 2,13 мг цинка, что составляет четверть суточной нормы и помогает организму функционировать нормально.

Главное «чудо» перловки — это фосфор, которого в ней почти в два раза больше, чем в других злаках. Фосфор необходим для обмена веществ и нормальной работы мозга, а также считается «главным микроэлементом для спортсменов».

Клетчатки в перловке в два раза больше, чем в пшенице.

Белок, содержащийся в ее зерне, обладает более высокой пищевой ценностью по сравнению с белком пшеницы.

Полезные свойства перловки

Перловая каша обладает множеством полезных свойств благодаря своему богатому составу.

Фосфор, например, регулирует мозговую деятельность и способствует нормальному обмену веществ, а также помогает усваивать другие полезные вещества.



Перловая каша является мощным антиоксидантом, так как в ней содержится в три раза больше селена, чем в известном своими свойствами рисе.



Вкусная перловая каша также улучшает работу органов зрения благодаря витамину A, который повышает иммунитет и улучшает внешний вид, укрепляя волосы и зубы.



Кроме того, перловка содержит вещества, способствующие снижению уровня «плохого» холестерина, что помогает очищать сосуды и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.



Мы знаем, что экзотический фрукт гранат повышает уровень гемоглобина, но оказывается, что с этой задачей может справиться доступная перловая крупа, из которой можно приготовить вкусную кашу. Не обязательно покупать гранаты или гранатовый сок, содержание которых не всегда соответствует заявленному на этикетке. Проще приготовить перловую кашу и угостить ею своих близких.



Полезные свойства перловки на этом не заканчиваются. Тем, кто страдает от проблем с ЖКТ, стоит попробовать кашу в хорошо разваренном виде. Этот продукт отлично помогает при язве желудка и рекомендован даже в период обострения. Она может значительно облегчить состояние больного. Перловка также показана при язве двенадцатиперстной кишки и колите, а также при панкреатите.



Клетчатка, содержащаяся в перловке, способствует очищению организма, активизируя работу ЖКТ и помогая избавиться от шлаков и токсинов.



Не стоит забывать и о аминокислотах, которые в этом продукте в избытке. Например, лизин, который помогает поддерживать здоровье сердца и противостоять простудам.

Перловка может претендовать на звание «каши красоты», так как лизин участвует в формировании коллагена, который делает кожу эластичной и упругой, замедляя процесс появления морщин. Таким образом, наслаждаясь перловой кашей, мы сохраняем молодость и укрепляем здоровье.



Отвар из ячменя обладает множеством лечебных свойств: смягчающими, обволакивающими, спазмолитическими, противовоспалительными и мочегонными. С помощью ячменя лечили заболевания молочных желез, избавлялись от запоров, ожирения, кашля и простуды.



При аллергических заболеваниях врачи рекомендуют обязательно включать перловую кашу в рацион.



В ней содержатся природные антибактериальные вещества, такие как гордецин, который помогает при кожно-грибковых заболеваниях.

Диетологи советуют употреблять перловку тем, кто хочет избавиться от лишнего веса, так как сытная каша содержит вещества, препятствующие отложению жира, и большое количество клетчатки, которая выводит токсины и шлаки из организма.

Противопоказания

Чтобы насладиться всеми преимуществами вкусной перловой каши, не стоит ею злоупотреблять. Оптимальная частота — три раза в неделю в умеренных количествах, что принесет пользу, а не вред.

Следует быть осторожными с перловкой тем, у кого повышенная кислотность желудка.

Частые запоры также могут стать препятствием для употребления перловки.



Возможно, у кого-то имеется индивидуальная непереносимость перловки. Прислушивайтесь к своему организму, его реакция подскажет, стоит ли включать в рацион эту полезную и вкусную кашу.