Во вторник похоронил жену, в среду ушел сам. В трагическом пожаре погиб мужчина

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Во вторник похоронил жену, в среду ушел сам. В трагическом пожаре погиб мужчина
ФОТО: скриншот видео TV3

В среду после полудня в Алуксненском крае в многоквартирном доме загорелась квартира на втором этаже. Из охваченного пламенем жилья спасатели вынесли жильца, однако медики констатировали его смерть. Соседи отмечают, что мужчину тяготили переживания, и, возможно, алкоголь в крови также сыграл роль в его гибели.

Просмотр хоккейного матча в гостиной Леонида и Гунты прервал сильный запах дыма. Хозяину показалось, что он идет из коридора, и, открыв дверь квартиры, мужчина понял, что не ошибся, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

"Я выбежал в коридор — все было в дыму. Потом к соседке, побежали открывать окна в коридоре, вызвали скорую, пожарных", - вспоминает Леонид.

После звонка спасателям и эвакуации из задымленных помещений жители дома рассказывают, что пожарные прибыли в течение десяти минут. Они сразу со шлангами в руках отправились тушить горящую квартиру, вместе с ними поднялись и медики. Жильцы знали — в горящей квартире находится сосед, и счастливого исхода быть не может.

"Когда приехала скорая, они сразу с пожарными поднялись наверх, проверили, спустились вниз и сказали: "Готов". Но интересно, что он был только в одних трусах. Через 15–20 минут, когда дым рассеялся, нашли и собаку — она тоже была мертва", - уточнил Леонид.

За день до гибели мужчина пережил трагедию. Переживания вместе с проблемами со здоровьем и алкоголем, вероятно, и привели к трагическому концу.

"Он был слабый и немного неадекватный. Не знаю, экспертиза покажет — пил или нет. Во вторник похоронил жену, в среду сам ушел", - рассказал Леонид.

По его мнению, причиной трагедии могли стать оставленные открытыми дверцы растопленной печи: "Судя по всему, полено выпало, а рядом у него были дрова. Но как он этого не почувствовал? Не знаю".

Пока службы устанавливают точный источник возгорания, самоуправлению предстоит позаботиться о том, чтобы жилье не создавало дальнейших проблем для дома и его жителей.

От участия самих жителей и от действий самоуправления будет зависеть, получит ли квартира вторую жизнь. За исключением этого жилья и расположенной под ним необитаемой квартиры на первом этаже, жители дома пострадали лишь от запаха и почерневшей от дыма входной двери. Электроснабжение и подача воды в дом уже восстановлены.

#пожар #алкоголь #трагедия #смерть #скорая помощь #спасатели
