Юрист получила запрос о предоставлении имеющейся у нее информации, которую Маргарита готова передать латвийским правоохранительным органам, пишет tv3.lv.

“С удовольствием направлю в Латвию все, что у меня есть о причинах и обстоятельствах смерти Яниса Тиммы! Включая ответ американского нотариуса Алёны Грин! Следует отметить объективное восприятие информации латвийскими правоохранительными органами: не было жалоб на физические причины смерти Яниса; мнение российских экспертов и следователей было полностью поддержано!"

Юрист уверена, что если бы не психологические игры и распущенность Анны Седоковой, Янис жил бы своей жизнью, пусть и без Анны рядом.

“Разбитые чувства, полное финансовое крушение привели к тому, что он сделал! И, по моему мнению, ответственность за эту смерть лежит на плечах Анны Седоковой, которая своим неподобающим поведением, введением в заблуждение и злоупотреблением безграничным доверием Тиммы довела его до грани краха! Каждый должен нести ответственность за свои поступки и действия! Поэтому мы с коллегами движемся вперед настолько быстро и продуктивно, насколько это возможно”, — заявила Маргарита.

Юрист считает, что Анне не повезло в том, что она — обычный человек, который сочувствует семье Тиммы. Она поддерживает идею правовой мести и не намерена останавливаться.

Напомним, что и в России судебный процесс сдвинулся с места, и уже в марте состоится первое судебное заседание в связи с возможным наследством.