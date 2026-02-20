Тесное сотрудничество двух стран в НАТО станет одним из приоритетов нового посла США в Латвии Мелиссы Аргирос.

Сегодня Аргирос вручила верительные грамоты президенту Эдгару Ринкевичу в Рижском замке. Затем она выступила с кратким обращением к журналистам.

Аргирос подчеркнула, что для нее большая честь вступить в должность посла США в Латвии. Во время встречи с Ринкевичем она подтвердила, что для нее большая честь работать в стране, которая разделяет с США приверженность свободе.

"Я уважаю лидерство Латвии в нашей общей обороне", - сказала Аргирос.

Она сказала, что Латвия является примером для подражания, поскольку обязуется выделять на оборону 5% внутреннего валового продукта. Кроме того, охрана границ является приоритетом для Латвии, добавила Аргирос.

В то же время она подчеркнула, что партнерство между Латвией и США выходит далеко за рамки безопасности. Опыт работы в бизнесе и благотворительности сформировал подход Аргирос к партнерству и решению проблем, сказала она.

"Я рада укреплять наши торговые связи, поддерживая инвестиции, инновации и энергетическое сотрудничество. Я очень благодарна за теплый прием, особенно в этот холодный февраль. Я с нетерпением жду развития наших многолетних дружеских традиций", - сказала Аргирос.

Сегодня новый посол США также встретится с премьер-министром Эвикой Силиней и министром иностранных дел Байбой Браже.

Как сообщалось, у Аргирос нет дипломатического опыта, но, по сообщениям американских СМИ, она пожертвовала два миллиона долларов на инаугурацию президента США Дональда Трампа.

В биографии на сайте Госдепартамента США говорится, что Аргирос - инвестор в недвижимость в Калифорнии. Она работала на различных должностях в компании "Arnel & Affiliates", принадлежащей семье Аргирос, в том числе в качестве вице-президента компании.

Она также является исполнительным директором семейного благотворительного фонда Аргирос.