Новый посол США рассказала о своих планах в Латвии 15 3233

Политика
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новый посол США рассказала о своих планах в Латвии
ФОТО: LETA

Тесное сотрудничество двух стран в НАТО станет одним из приоритетов нового посла США в Латвии Мелиссы Аргирос.

Сегодня Аргирос вручила верительные грамоты президенту Эдгару Ринкевичу в Рижском замке. Затем она выступила с кратким обращением к журналистам.

Аргирос подчеркнула, что для нее большая честь вступить в должность посла США в Латвии. Во время встречи с Ринкевичем она подтвердила, что для нее большая честь работать в стране, которая разделяет с США приверженность свободе.

"Я уважаю лидерство Латвии в нашей общей обороне", - сказала Аргирос.

Она сказала, что Латвия является примером для подражания, поскольку обязуется выделять на оборону 5% внутреннего валового продукта. Кроме того, охрана границ является приоритетом для Латвии, добавила Аргирос.

В то же время она подчеркнула, что партнерство между Латвией и США выходит далеко за рамки безопасности. Опыт работы в бизнесе и благотворительности сформировал подход Аргирос к партнерству и решению проблем, сказала она.

"Я рада укреплять наши торговые связи, поддерживая инвестиции, инновации и энергетическое сотрудничество. Я очень благодарна за теплый прием, особенно в этот холодный февраль. Я с нетерпением жду развития наших многолетних дружеских традиций", - сказала Аргирос.

Сегодня новый посол США также встретится с премьер-министром Эвикой Силиней и министром иностранных дел Байбой Браже.

Как сообщалось, у Аргирос нет дипломатического опыта, но, по сообщениям американских СМИ, она пожертвовала два миллиона долларов на инаугурацию президента США Дональда Трампа.

В биографии на сайте Госдепартамента США говорится, что Аргирос - инвестор в недвижимость в Калифорнии. Она работала на различных должностях в компании "Arnel & Affiliates", принадлежащей семье Аргирос, в том числе в качестве вице-президента компании.

Она также является исполнительным директором семейного благотворительного фонда Аргирос.

#НАТО #США #благотворительность #инвестиции #Латвия #бизнес #дипломатия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(15)
  • I
    Inga
    21-го февраля

    думаешь тебе на горе посидеть спок дадут,датчане ,когда ты им гренландией угрожаешь,потомки красногалстучников поедут,к своим,за забор или занавес ,потому что, радостно руководишь террором ,власть.радуйся тут уже прибило тебе отодвинуло отставку.кабы сдох случилось не у тебя.надо же на красное ,так бесноваться,это ж твои.

    0
    0
  • МЯ
    Микелис Янсонс
    21-го февраля

    Цена вопроса 2 миллиона долларов и ты посол. Кто больше?

    17
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Микелис Янсонс
    21-го февраля

    А вы уверены что стать послом США именно в Латвии это награда? Напрашивается как раз противоположное понимание. Не смогла, не умеет и учится не хочет и тогда посл(о)а...

    2
    0
  • SP
    Sergeis Pob
    20-го февраля

    Мы рождены,сказку сделать былью,и освоить,пространство и простор.

    12
    1
  • A
    Aleks
    20-го февраля

    Посла даже в Латвию назначили не профессионала,а девелопера😀 Видимо,скоро торганут Латвией как Рижским домоуправлением.. Не зря ж девелопера прислали.Даже переговоры с Россией ведёт просто еврей Кушнер,кстати,тоже девелопер...

    28
    3
  • JL
    Janina LV
    20-го февраля

    Новый посол ещё не распаковала чемоданы, а местные уже сняли штаны. Латвийские правители путает союз с подчинением, и делает это с искренним энтузиазмом.

    36
    3
  • ТТ
    Тим Тим
    20-го февраля

    А чë флаги не весят, ведь новая хозяйка прилетела.

    33
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го февраля

    Прекрасный показатель реального отношения США к Латвии.

    34
    1
  • VU
    Vards Uzvards
    20-го февраля

    "Я уважаю лидерство Латвии в нашей общей обороне"- не сомневайтесь мэм Эдгараст, Эвика, Жабе и прочие латышские политиканы, чинуши готовы до последней капли крови народной выжать население Латвии ради обороны США. Богатые родственники американской буржуйки занесли Трампу на выборы и она стала послихой в заморской колонии. Это некоррупция и демократия (когда любая простая девочка из простого капиталистического клана может стать дипломатом).

    68
    1
  • З
    Злой
    Vards Uzvards
    20-го февраля

    Ну не скажите, немного пошевелить мозгами и очень сильно ограничить свои отчисления янки

    25
    1
  • З
    Злой
    Vards Uzvards
    20-го февраля

    ...можно очень сильно ограничить ....

    19
    1
  • З
    Злой
    20-го февраля

    Да, речи звучат довольно смешно и фальшиво, но, увы, это реальность, время подобных людей.

    55
    1
  • Е
    Ехидный
    20-го февраля

    очередь из местных политиков отлизать послихе уже сформирована ????

    50
    4
  • З
    Злой
    Ехидный
    20-го февраля

    Они языки уже пару месяцев точно оттягивали, чтобы лизнуть поглубже!

    40
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Ехидный
    20-го февраля

    Можно конечно и поглЫбже, но вот для чего Доню надо было не только гнобить, но и лишать его возможности получить Нобелевскую премию, вот это не совсем понятно!

    26
    2
Читать все комментарии

