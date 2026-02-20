Baltijas balss logotype
5 фруктов и ягод, которые не рекомендуется употреблять ежедневно

Еда и рецепты
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: 5 фруктов и ягод, которые не рекомендуется употреблять ежедневно

Врач выделила природные продукты, частое употребление которых может негативно сказаться на здоровье и фигуре.

 

Почему не стоит злоупотреблять фруктами?

Врач-нутрициолог Ольга Далакова предостерегает, что не все природные дары можно есть каждый день, особенно в больших количествах.

- В большинстве сочных плодов содержатся простые сахара, такие как сахароза, глюкоза и фруктоза. При чрезмерном употреблении они могут ухудшить состояние здоровья, например, нарушить обмен веществ, - отмечает специалист.

Употребляйте их через день

Нутрициолог выделила пять фруктов и ягод, которые не следует есть ежедневно.

Бананы. Эти плоды вкусные и питательные, однако они содержат много углеводов и калия. Частое употребление может привести к набору лишнего веса и проблемам с сердечно-сосудистой системой. Избыток полезных микроэлементов может быть столь же вреден, как и их недостаток.

Виноград. При умеренном потреблении эти ягоды могут защитить от проблем с пищеварением, улучшить зрение и предотвратить развитие рака. Однако чрезмерное употребление винограда может привести к визиту к стоматологу. По словам Далаковой, в сочной мякоти содержится много кислот, разрушающих зубную эмаль. Чтобы избежать проблем, рекомендуется полоскать рот водой после употребления винограда, а лучше — почистить зубы. Кроме того, любители винограда могут за месяц набрать до 5 килограммов лишнего веса.

Грейпфрут. Этот фрукт богат витамином С и низкокалориен, поэтому от его переедания вам не грозят лишние килограммы. Однако он может усугубить проблемы с ЖКТ, печенью или почками. Эксперт советует не есть грейпфрут чаще 2-3 раз в неделю.

Лимон. Как и другие цитрусовые, лимон может разрушать зубную эмаль при ежедневном употреблении. Это касается даже лимонной воды. Поэтому не забывайте полоскать рот после употребления лимона или лимонного напитка.

Арбуз. Исследования польских ученых показали, что при регулярном длительном употреблении арбузов может возникнуть диарея, что в свою очередь может привести к опасному состоянию — обезвоживанию организма. Кроме того, людям с проблемами почек или диабетом не рекомендуется часто и в больших количествах есть арбуз.

Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео