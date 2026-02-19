Качественный сон является основой хорошего самочувствия на протяжении всего дня. Если человек испытывает трудности с засыпанием или его сон некачественный, это, безусловно, отразится на его настроении, работоспособности и выполнении запланированных дел. Чтобы уснуть без проблем, необходимо расслабить организм, однако это не всегда удается. Существует несколько напитков, которые помогут вам отложить заботы и переживания на следующий день, способствуя состоянию спокойствия и погружению в мир сна.

Какао. Этот напиток считается одним из лучших для достижения качественного сна.

Мятный чай. Вкусный и полезный, он способствует расслаблению и успокоению. Кроме того, мятный чай эффективно помогает при тошноте.

Чай из ромашки. Употребление ромашкового чая без сахара за полчаса до сна обеспечит спокойный и крепкий сон.

Молоко. Стакан теплого молока является отличным снотворным. В молоке содержится аминокислота триптофан и кальций, способствующий ее усвоению. Триптофан является предшественником серотонина, который оказывает успокаивающее действие на организм.

Горячий шоколад. Этот не только вкусный, но и полезный напиток также способствует хорошему сну.