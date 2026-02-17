Польза кедровых орехов

Кедровые орехи представляют собой семена сибирской сосны. Хотя этот продукт нельзя назвать дешевым, его регулярное употребление рекомендуется всем.

Врач-диетолог Марина Сорокина привела несколько убедительных аргументов в поддержку этого мнения.

- Эти маленькие и вкусные орешки ценятся многими не только за их полезные свойства, но и за уникальный и оригинальный вкус. Их можно есть в чистом виде или добавлять в салаты, выпечку и даже мясные блюда. С такой добавкой блюда становятся не только вкуснее, но и гораздо полезнее, - подчеркивает эксперт.

В кедровых орехах содержится множество витаминов и микроэлементов: витамины В1, В2, В4, В7, Е, К, РР, а также магний, калий, медь, цинк, марганец, железо и фосфор. Кроме того, в них присутствуют полезные жирные кислоты, которые помогают контролировать уровень вредного холестерина, что, в свою очередь, снижает риск инсульта.

Тем не менее, у орехов есть один значительный «недостаток» — их высокая калорийность. В 100 граммах продукта содержится 673 ккал.

Какие проблемы со здоровьем можно решить, добавив орехи в рацион?

Кедровые орехи обладают множеством полезных свойств. Рассмотрим подробнее пять из них.

Улучшение сна. В семенах содержится триптофан, который способствует быстрому засыпанию и качественному отдыху в течение 7-8 часов. Регулярный полноценный сон положительно сказывается на настроении, что помогает избежать депрессий.

Нормализация работы сердечно-сосудистой системы. Этот эффект достигается благодаря линоленовой кислоте, которая снижает уровень вредного холестерина и способствует очищению сосудов от холестериновых бляшек.

Улучшение работы головного мозга. Омега-3 помогает быстрее решать задачи и лучше запоминать новую информацию. Она также положительно влияет на когнитивные функции и значительно снижает риск развития деменции.

Содействие снижению веса. Несмотря на высокую калорийность, орехи ценны тем, что небольшая порция быстро утоляет голод и позволяет не перекусывать в течение нескольких часов. Лишнего вы точно не захотите съесть.

Продление молодости. Благодаря кедровым орехам ваша кожа долго будет оставаться гладкой и сияющей, а волосы — блестящими и крепкими. Кстати, исследования, проведенные в Англии, показали, что у любителей кедровых орехов седина появляется позже.