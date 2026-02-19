Baltijas balss logotype
Восемь продуктов, способствующих усталости 0 412

Еда и рецепты
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Восемь продуктов, способствующих усталости

Существует ряд продуктов, негативно влияющих на работоспособность человека.

 

Питание может как поднимать настроение и уровень энергии, так и вызывать чувство усталости. Специалисты в области здорового питания выделили продукты, которые могут забирать у человека жизненные силы.

Бананы

Этот фрукт часто помогает справиться с утренней сонливостью, но если съесть их в большом количестве за один раз, усталость и заторможенность могут настигнуть человека.

Йогурт

В йогурте содержится триптофан, который способствует выработке мелатонина и серотонина — веществ, действующих как натуральные снотворные.

Кофе

Хотя этот напиток быстро придаёт энергию, он также быстро её забирает. Употребление кофе приводит к обезвоживанию организма, что может вызвать потерю концентрации и слабость. Врачи советуют после кофе обязательно выпить чистую негазированную воду.

Вишневый сок

Вишня содержит большое количество природного мелатонина, который способствует качественному сну. Употребление вишневого сока может вызвать сильное желание поспать.

Молочные продукты

С возрастом может развиваться непереносимость молочного белка, что приводит к ощущению потери энергии и усталости.

Орехи

Орехи богаты магнием, который является важным регулятором сна.

Жирное мясо

Этот продукт переваривается медленно и требует значительных энергетических затрат от организма. В результате, силы уходят на пищеварение, и человек ощущает усталость.

Мучное и сладкое

Эти продукты вызывают резкие колебания уровня глюкозы, которая вскоре также резко падает. В итоге возникает чувство упадка сил и сонливость.

Оставить комментарий

