Сегодня Сейм концептуально, то есть в первом чтении, одобрил законопроект о реализации Rail Baltica. Удивительно, но факт: проект уже реализуется более 10 лет, а закона, в котором были бы прописаны ответственные за реализацию министерства и ведомства, а также определен порядок реализации проекта, так до сих пор и не было. Теперь, наконец, минсообщения подготовило документ и его рассматривают в Сейме. Депутаты от оппозиции хотят, чтобы круг ответственных министерств был расширен. Сегодня во время обсуждения законопроекта на пленарном заседании оппозиционные парламентарии разнесли проект века в пух и прах.

"Мне стыдно перед эстонскими и литовскими коллегами, потому что я хотел бы гордиться Латвией. Но все по-другому. Потому что там как-то понимают то, что приоритетный проект государства должен быть под присмотром премьера, потому что там и премьер, и президент координируют этот проект и берут на себя ответственность за этот проект.

У вас там еще заложен срок – 2030 год. Какими заклинаниями вы должны там заниматься, чтобы можно было представить, что этот проект был бы завершен в 2030 году и можно было бы физически проехать по этой железной дороге! Не нужно иметь высшего образования в области инженерии, чтобы понять, что к этому сроку успеть невозможно. Это говорят все участвующие в этом проекте. Если мы ставим такие нереалистичные цели, люди не верят в тот проект и нет ясности, и мы неправильно принимаем решения и здесь, в Сейме, и в правительстве, поэтому просьба есть — реалистичные сроки и реалистичные вопросы о финансировании. И общественность должна знать, как эту дыру, которая идентифицирована уже в объеме пяти миллиардов к 2029 году, собираются финансировать", - отметил депутат Андрис Кулбергс (Объединенный список).

Ему вторила и Рамона Петравича из "Латвия на первом месте": "Сегодня я стою здесь, чтобы поздравить с нашим самым большим национальным триумфом — «Rail Baltica», вернее, ту часть, которой мы являемся … которую «прогрессивное Единство» смогло построить с гордостью за сваю стоимостью в десятки миллионов евро на Даугаве. Да, именно так, одну палку, ни мост, ни рельсы, а смесь бетона и стали, как показатель того, как мы «эффективно» умеем использовать европейские деньги. Поздравляем. Свая сейчас стоит как памятник современной свободы. В народе она называется «Золотая свая», «Свая Бришкенса». И от народа поступали и уже разные предложения, как экономически использовать это сооружение. И один из вариантов - открыть кафе, назвать «Пирог Эвики», и тогда туристов можно было бы таким образом привлечь, чтобы они ехали и осматривали этих изобретательных людей, которые эту палку за десятки миллионов построили.

"Мой призыв к вам: если мы действительно считаем Латвию частью Европы, частью принадлежащей европейским транспортным сетям, коридорам, поддерживайте, помогите именно этой практической фазе строительства. Оставляем эту риторику, буду уважать, говорим. Стреляйте, критикуйте меня, вызывайте к себе, я отвечу. Но моя установка - строить, показывать прогресс", - пытался парировать удар министр сообщений Атис Швинка ("Прогрессивные").