«Соединенное Королевство готово»: почему Лондон вернулся к европейской повестке 0 426

В мире
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Туманный Альбион совсем недалеко от ЕС.

Туманный Альбион совсем недалеко от ЕС.

Премьер Стармер предупредил, что «мир становится хрупким».

Спустя десять лет после референдума, приведшего к Brexit, Великобритания и Европейский союз намерены сплотиться в условиях все более нестабильного мира.

Теснее ряды

Глава ЕС Урсула фон дер Ляйен заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, что Европе и Великобритании необходимо более тесно сотрудничать в вопросах «безопасности, экономики… защиты наших демократий».

«Европа и, в частности, Великобритания должны сплотиться… Спустя 10 лет после Brex­it наше будущее по-прежнему тесно связано», — заявила она на Мюнхенской конференции по безопасности.

Мы на перепутье

Британский лидер Кир Стармер поддержал её точку зрения. «Мое послание сегодня таково: Соединенное Королевство готово. Мы видим необходимость. Мы хотим работать вместе», — заявил Стармер. Он говорил о готовности Лондона играть более активную роль в укреплении европейской безопасности.

«Мы не на перепутье: впереди прямой и ясный путь. Мы должны наращивать свою физическую мощь, потому что это валюта нашего времени», — сказал он на Мюнхенской конференции.

Когда-то англичане поддались демагогическому куражу. Но теперь Стармер подчеркнул, что Великобритания «больше не страна времен Brexit», а изоляция в условиях современного мира означает потерю контроля.

При этом Стармер предупредил, что «мир становится хрупким». По его словам, Россия делает ставку на агрессию, дезинформацию и кибератаки, а также сотрудничает с популистскими силами в западных странах. Даже возможное прекращение войны в Украине не устранит угрозу, считает премьер-министр Великобритании.

«Европа — спящий гигант. Наши экономики превосходят российскую более чем в десять раз. У нас огромные оборонные возможности. И всё же слишком часто в итоге получается меньше, чем сумма наших возможностей», — заявил Кир Стармер.

«Мы должны уметь сдерживать агрессию и, да, если потребуется, мы должны быть готовы к бою», — сказал он, призвав к созданию «общей промышленной базы по всей Европе, которая сможет значительно ускорить наше оборонное производство» и «многократно увеличить наши возможности».

#Украина #Великобритания #безопасность #Лондон #Кир Стармер #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
3
0
0
0

