В Швейцарии на канатной дороге при падении кабины погибла женщина

В мире
Дата публикации: 19.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Швейцарии на канатной дороге при падении кабины погибла женщина
ФОТО: пресс-фото

В швейцарских Альпах на горнолыжном курорте Энгельберг при падении кабины канатной дороги погибла женщина, сообщили власти, пишет LETA со ссылкой на BBC.

Кабина в среду около 11:00 «по пока неясным причинам» оторвалась от троса, сообщила полиция кантона Нидвальден.

В момент аварии в районе наблюдался сильный ветер, рассказали швейцарским СМИ очевидцы.

Погибла 61-летняя местная жительница, подтвердили власти.

Проводится расследование причин происшествия.

В кабине женщина находилась одна, отметили в полиции кантона Нидвальден.

#трагедия #женщина #Швейцария
