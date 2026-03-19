В швейцарских Альпах на горнолыжном курорте Энгельберг при падении кабины канатной дороги погибла женщина, сообщили власти, пишет LETA со ссылкой на BBC.
Кабина в среду около 11:00 «по пока неясным причинам» оторвалась от троса, сообщила полиция кантона Нидвальден.
В момент аварии в районе наблюдался сильный ветер, рассказали швейцарским СМИ очевидцы.
Погибла 61-летняя местная жительница, подтвердили власти.
Проводится расследование причин происшествия.
В кабине женщина находилась одна, отметили в полиции кантона Нидвальден.
