Франция с начала марта направила внушительную флотилию на охваченный войной Ближний Восток. В регионе сейчас находится десяток французских кораблей, включая авианосец «Шарль де Голль». Президент Эмманюэль Макрон подчеркивает, что позиция Франции в этом конфликте «исключительно оборонительная».

Ударная группа во главе с авианосцем «Шарль де Голль» в начале марта досрочно завершила учения в Скандинавии и взяла курс на юг. Уже через неделю она вошла в Средиземное море.

«Шарль де Голль» сопровождают три французских фрегата, отвечающих за противовоздушную оборону, и судно снабжения «Жак Шевалье». На борту авианосца — 20 истребителей «Рафаль», два самолета раннего радиолокационного обнаружения E-2 Hawkeye и три вертолета.

Президент Эмманюэль Макрон неоднократно подчеркивал, что позиция Франции в регионе — «строго оборонительная»: Франция не намерена напрямую участвовать в войне. Общая стратегия не изменилась после гибели французского военного на курдской базе в Ираке в результате атаки беспилотника.

«Мы не участвуем в войне Израиля и США с Ираном. Задача, которую передом мной поставили, — исключительно оборонительного характера. Это защита наших сограждан и владений, защита наших союзников и партнеров в регионе, с которыми у нас заключены оборонные соглашения», — отметил контр-адмирал Одос де Поссес.

Контр-адмирал уточнил, что «Шарль де Голль» «никак» не контактирует с двумя американскими авианосцами, находящимися в регионе.

«Наши операции полностью отделены друг от друга. У нас разные цели, методы и другая оперативная зона. „Авраам Линкольн“ сейчас намного дальше, в Аравийском море. Авианосец „Джеральд Форд“ тоже не в Восточном Средиземноморье», — указал Тибо Одос де Поссес.

Французская авианосная группа отслеживает движение ракет и беспилотников, координируя действия союзных международных сил в регионе. Ее цель — защищать французские интересы и партнеров от потенциальных атак Ирана и «Хезболлы». Возможно, обеспечивать гуманитарную помощь, эвакуацию и поддержку ливанской армии. А в будущем, может быть, еще и защищать свободу коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

В последние дни президент США Дональд Трамп настойчиво требует помощи других стран для контроля над Ормузским проливом, в том числе от Франции. Но эти страны колеблются, не желая вступать в военные действия.

Будучи с визитом на Кипре, Макрон анонсировал международную «вспомогательную и оборонительную миссию» по разблокировке Ормузского пролива. Но заработать она может только после окончания острой фазы боевых действий. Речь может идти о сопровождении танкеров и контейнеровозов, проходящих через этот важный для поставок нефти и газа пролив, соединяющий Персидский с Оманским заливом и далее с открытым океаном.