Голову — в холоде, ноги — в тепле? Что на самом деле говорят врачи о ходьбе босиком

Люблю!
Дата публикации: 19.03.2026
BB.LV
Привычка ходить босиком часто воспринимается как простой способ укрепить здоровье, однако специалисты предупреждают: польза этой практики сильно преувеличена. Современные данные показывают, что эффект зависит от условий, а универсальных рекомендаций здесь не существует.

Сторонники хождения без обуви утверждают, что это помогает укрепить стопы, улучшить кровообращение и даже повысить иммунитет. Действительно, при контакте с поверхностью активизируются нервные окончания, что может улучшать координацию и ощущение тела в пространстве. Кроме того, работа мелких мышц стопы без поддержки обуви может способствовать их укреплению.

Однако научных подтверждений выраженной пользы немного. Например, одно из немногих исследований показало снижение боли у людей с подошвенным фасциитом при регулярной босой ходьбе, но выборка была небольшой, и делать однозначные выводы нельзя. В целом эксперты отмечают: доказательная база по теме ограничена.

При этом возможные риски вполне реальны. Ходьба босиком по твердым поверхностям может увеличивать нагрузку на стопы, суставы и позвоночник, особенно у людей с плоскостопием или другими проблемами опорно-двигательного аппарата. Также сохраняются бытовые риски — травмы, занозы, переохлаждение или инфекции .

Отдельно специалисты подчеркивают, что универсального правила «полезно всем» не существует. Для одних людей умеренная практика — например, дома или на мягкой поверхности — может быть комфортной и даже полезной. Для других, особенно при наличии хронических заболеваний стоп, она способна усугубить состояние.

Таким образом, идея о том, что ходить босиком однозначно полезно, не подтверждается научно. Речь скорее идет о нейтральной привычке, которая при грамотном подходе может приносить умеренную пользу, но при неправильных условиях — вред.

Врачи советуют ориентироваться на индивидуальные ощущения и состояние здоровья, а также избегать крайностей: не стоит полностью отказываться от обуви или, наоборот, постоянно держать ноги в «тепличных» условиях.

#медицина #обувь #исследования #ходьба #здоровье
