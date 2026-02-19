Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сейм Латвии назвал возраст, до которого латвиец еще молодой 1 2712

Политика
Дата публикации: 19.02.2026
LETA
Изображение к статье: Сейм Латвии назвал возраст, до которого латвиец еще молодой

Сейм в четверг принял поправки к закону о молодежи, предусматривающие в том числе расширение границ молодого возраста с 13 до 30 лет.

До сих пор закон определял молодого человека как лицо в возрасте от 13 до 25 лет.

Поправки обязывают самоуправления назначить орган, ответственный за работу с молодежью. Это позволит всем сторонам, участвующим в молодежной политике и работе с молодежью, четко определить структуру сотрудничества в самоуправлении, отметили в Министерстве образования и науки.

Также расширены права муниципалитетов по внедрению и реализации механизмов сотрудничества. В частности, помимо создания консультативной комиссии по делам молодежи, самоуправление сможет внедрять и другие механизмы сотрудничества, такие как неформальные молодежные группы, волонтерские сообщества или другие.

Если в самоуправлении будет создан молодежный совет, он должен будет предоставлять молодым людям возможность участвовать в процессах принятия решений на муниципальном уровне, которые затрагивают интересы молодежи как прямо, так и косвенно.

В закон также внесена новая статья, в которой оговаривается, что национальный молодежный диалог является консультативным процессом, направленным на содействие участию молодежи и выяснение мнения молодых людей по решениям, правовым актам и документам национального планирования, которые могут затрагивать молодежь и молодежную политику на национальном уровне.

Латвийский совет молодежи будет координировать национальный молодежный диалог, в том числе оказывать информационную поддержку молодым людям, участвующим в диалоге, и организовывать семинары, конференции и другие мероприятия национального молодежного диалога в сотрудничестве с Министерством образования и науки.

Деятельность молодежного диалога, включая координацию, будет финансироваться из государственного бюджета.

Читайте нас также:
#образование #Латвия #молодежь #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
3
2
1
1
0

Оставить комментарий

(1)
  • .. ...
    .. ...
    19-го февраля

    в лапте молодёжь работает до смерти

    10
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Провозглашен закон о сохранении и защите Старого города Кулдиги
Изображение к статье: Латвия внесет 10 миллионов евро в инициативу НАТО PURL
Изображение к статье: Увеличена помощь для покрытия счетов за жилье. О каких суммах идет речь?
Изображение к статье: Хотите поработать на выборах? Начинается прием заявок на работу на избирательных участках

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
3
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео