Жаркое из куриных грудок станет отличным выбором как для семейного ужина, так и для особого случая.

Жаркое с курицей, болгарским перцем и соусом — это блюдо, которое гармонично сочетает в себе нежность мяса, сладость перца и пикантность восточных специй. Этот рецепт станет настоящим открытием для любителей азиатской кухни, желающих приготовить что-то необычное и вкусное, сообщает Taste of Home.

Ингредиенты:

куриное филе — 500 г;

болгарский перец — 2 шт.;

лапша (удон или лингвини) — 200 г;

соевый соус — 100 мл;

чеснок — 2 зубчика;

растительное масло — 2 ст.л.;

зеленый лук для украшения;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

1. Начните с подготовки ингредиентов. Нарежьте куриное филе небольшими кусочками, а болгарский перец — полосками. Измельчите чеснок.

2. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте курицу до золотистой корочки, добавив соль и перец по вкусу.

3. В сковороду добавьте болгарский перец и чеснок, обжаривайте все вместе еще несколько минут. Затем влейте соус и тушите под крышкой на медленном огне 10-15 минут.

4. Пока готовится жаркое, отварите лапшу согласно инструкции на упаковке. Слейте воду и добавьте лапшу в сковороду к курице и овощам. Тщательно перемешайте, чтобы лапша впитала аромат соуса и специй. Подавайте горячим, украсив зеленым луком.