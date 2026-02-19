Baltijas balss logotype
Ароматное куриное жаркое с соевым соусом и лапшой: легкий рецепт сытного ужина

Еда и рецепты
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ароматное куриное жаркое с соевым соусом и лапшой: легкий рецепт сытного ужина

Жаркое из куриных грудок станет отличным выбором как для семейного ужина, так и для особого случая.

 

Жаркое с курицей, болгарским перцем и соусом — это блюдо, которое гармонично сочетает в себе нежность мяса, сладость перца и пикантность восточных специй. Этот рецепт станет настоящим открытием для любителей азиатской кухни, желающих приготовить что-то необычное и вкусное, сообщает Taste of Home.

Ингредиенты:

куриное филе — 500 г;
болгарский перец — 2 шт.;
лапша (удон или лингвини) — 200 г;
соевый соус — 100 мл;
чеснок — 2 зубчика;
растительное масло — 2 ст.л.;
зеленый лук для украшения;
соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

1. Начните с подготовки ингредиентов. Нарежьте куриное филе небольшими кусочками, а болгарский перец — полосками. Измельчите чеснок.

2. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте курицу до золотистой корочки, добавив соль и перец по вкусу.

3. В сковороду добавьте болгарский перец и чеснок, обжаривайте все вместе еще несколько минут. Затем влейте соус и тушите под крышкой на медленном огне 10-15 минут.

4. Пока готовится жаркое, отварите лапшу согласно инструкции на упаковке. Слейте воду и добавьте лапшу в сковороду к курице и овощам. Тщательно перемешайте, чтобы лапша впитала аромат соуса и специй. Подавайте горячим, украсив зеленым луком.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
