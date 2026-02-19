Число инцидентов росло лишь до 1970 года.

Ученые считают, что, возможно, им удалось разгадать тайну Бермудского треугольника. Они обнаружили, что метан и факторы окружающей среды под поверхностью океана могли стать причиной исчезновений людей в прошлом.

Как пишет Mirror, Бермудский треугольник долгое время окутывала тайна: бесчисленные корабли и лодки бесследно исчезали в его водах. Теперь ученые считают, что приблизились к разгадке этого явления, обнаружив "силы", скрывающиеся под водой.

Ученый Рональд Кнаппер рассказал, что в этом районе могло существовать метановое поле. Вероятность того, что оно, возможно, уже рассеялось, объясняет снижение числа исчезновений в последние годы.

Выбросы метана со дна океана рассматриваются как опасность, способная нарушить плавучесть и работу двигателей.

Самый известный случай исчезновения самолетов над Бермудским треугольником – границей между Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико – произошел 5 декабря 1945 года. Пять учебных самолетов ВМС США, получивших обозначение "Рейс 19", пропали без вести во время полетов над этой зоной.

Пилоты сообщили о сбоях в работе навигационных систем и некорректной работе компасов, после чего связь прервалась. Вслед за этой техникой был отправлен спасательный самолет, но он также исчез, а его обломки не нашли.

Число инцидентов росло до 1970 года: пропадали грузовые суда, рыболовецкие лодки и частные самолеты. Кнаппер отмечает, что ситуация изменилась в 1980-х годах, когда коммерческие суда стали ежедневно проходить через этот район.

Это развитие событий совпало с появлением спутникового слежения и GPS-навигации.

"Скептики утверждают, что это доказывает, что тайны никогда не существовало. Более качественная журналистская работа, по их словам, выявила преувеличения и совпадения", – пишет Кнаппер.

Исследователь утверждает, что радиолокационные технологии находились в зачаточном состоянии во время пика разгадки загадки и с тех пор развились до такой степени, что любые специфические эффекты в этом регионе теперь исчезли.