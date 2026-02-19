Baltijas balss logotype
Турист, побывавший в 100 средневековых городах Европы, назвал 5 самых удивительных

Люблю!
Дата публикации: 19.02.2026
1001sovet
Изображение к статье: Город Онфлер (Франция)

Город Онфлер (Франция)

В Западной и Центральной Европе сохранилось множество городов с кварталами средневековой застройки. Кое-где целые городки почти не изменились архитектурно за последние несколько сотен лет. Но если выбор настолько широк, куда рядовому туристу стоит ехать в первую очередь, чтобы окунуться в атмосферу средневекового города?

Опытный путешественник Винисиус Кошта, который живет во Франции и посетил более 100 средневековых городов Европы, на страницах издания Travel Off Path назвал пятерку самых увлекательных, которые он готов рекомендовать другим.

В своем материале он признается, что уже редко восхищается мощеными улицами, крепостями или церковными площадями — все стало привычным. Но эти пять локаций заставили его снова влюбиться в средневековую Европу.

"Эти 5 европейских жемчужин и их очарование Старого Света полностью покорили меня и заставили почувствовать те бабочки в животе, которых мне так давно не хватало", — пишет путешественник.

Город Родос, Греция

Забудьте о Санторини и Миконосе — настоящее сокровище скрывается на востоке архипелага Додеканес. Родос — это крупнейший средневековый центр Европы, внесенный в список ЮНЕСКО. Город окружен массивными валами, башнями и воротами в стиле Индианы Джонса, а внутри — лабиринт мощеных улиц, арочных проходов и каменных домов.

Улица Рыцарей ведет к Дворцу Великого Магистра, готическим соборам и французским влияниям рыцарей Святого Иоанна. Рядом — османские минареты, бани и итальянские здания гавани Мандраки. Это уникальный культурный фьюжн цивилизаций Средневековья.

Онфлер, Франция

Живописный портовый городок в Нормандии — как будто "ребенок любви" Копенгагена и Амстердама, но с ярко выраженным французским шармом. Старая гавань Вье-Басен окружена стройными таунхаусами XVI века в приглушенных тонах, которые идеально отражаются в воде, а рыбацкие лодки и чайки добавляют аутентичной атмосферы.

Онфлер избежал массового инстаграм-туризма: здесь фахверковые дома, мощеные улочки и старейшая деревянная церковь Франции — церковь Святой Екатерины времен Столетней войны. Город выглядит как ожившая импрессионистская картина, а свежие устрицы с кальвадосом в местных брассери — обязательный ритуал.

Мостар, Босния и Герцеговина

Если Дубровник кажется слишком постановочным, переезжайте границу в Мостар — настоящую средневековую жемчужину с османским сердцем. В центре — легендарный арочный Старый мост XVI века через изумрудную Неретву, разрушенный в 90-х и восстановленный в 2004 году камень за камнем, включая фрагменты оригинала с речного дна.

Старый город живет аутентичной жизнью: турецкие базары, изрешеченные пулями фасады, ржавые остатки техники. Поднимитесь на минарет мечети Коски Мехмеда-паши за видом, а летом посмотрите на смельчаков, прыгающих с моста.

Майсен, Германия

В получасе езды от Дрездена — город, где настоящий замок Альбрехтсбург возвышается над Эльбой кремовыми башнями и шпилями, словно из эскизов Уолта Диснея, но абсолютно аутентичный. Старый город (Альтштадт) — лабиринт узких мощеных улочек и многовековых зданий, почти не пострадавших от Второй мировой войны.

В отличие от многих немецких исторических центров, здесь все сохранилось с XV века: ступенчатые фронтоны, деревянные фасады, величественный собор во дворе замка. А в кафе "Резиденция" подают лучший марципан — достаточная причина вернуться.

Сигишоара, Румыния

В сердце Трансильвании — самый жуткий и одновременно сказочный средневековый город. Разноцветные дома, часовая башня, наклонные фасады с мансардными окнами-глазами, туман и колокола создают идеальный декор для готического фильма.

Именно здесь родился Влад Цепеш (Дракула), чьи статуи и музей в его доме добавляют мрачной романтики. Прогулка по узким тропинкам и скрытым проходам в сумерках — это путешествие в настоящую средневековую атмосферу, где сказка граничит с жутью.

#история #туризм #Европа #путешествия #культура #архитектура #города
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео